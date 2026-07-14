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Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avanzó este martes que en su discurso a la nación del próximo jueves hará "un gran anuncio" sobre la integridad electoral, a pocos meses de las elecciones de medio mandato de noviembre.
"No hay nada más importante, porque sin elecciones libres y justas no hay país. También abordaremos otros asuntos, pero será un gran anuncio", declaró ante la prensa durante una reunión en la Casa Blanca con el primer ministro iraquí, Ali al Zaidi.
El líder republicano anunció el lunes que el próximo jueves pronunciará un mensaje a la nación en horario de máxima audiencia.
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Trump no dio detalles sobre el contenido del discurso, pero según la prensa local planea abordar las nuevas hostilidades con Irán y presionar al Congreso para que apruebe la reforma electoral impulsada por la Casa Blanca.
El proyecto de ley 'Save America' busca endurecer los requisitos de registro y votación en las elecciones federales, exigiendo pruebas de ciudadanía y documentos de identidad con foto, una medida que, según la oposición demócrata, dificultaría el sufragio a los sectores más desfavorecidos.
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Trump ha expresado su desconfianza hacia el sistema electoral estadounidense desde que perdió las elecciones presidenciales de 2020 frente al demócrata Joe Biden y denunció sin pruebas un fraude electoral.
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En las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre estará en juego la actual mayoría republicana en ambas cámaras del Congreso.
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ss
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