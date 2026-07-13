Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que su país se convertirá en el "guardián" del estrecho de Ormuz y aseguró que Washington debería ser compensado por proteger la estratégica vía de comercio, interrumpida por Irán en medio de la actual escalada en el conflicto.

"Vamos a golpearlos muy duro (a Irán), y vamos a mantener seguro el estrecho, y probablemente lo vamos a administrar. Nos convertiremos en el guardián del estrecho (...) Y deberíamos ser compensados por eso", afirmó Trump en una entrevista telefónica con la cadena Fox News.

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Más tarde, en Truth Social, Trump detalló que cobrará "una tasa del 20% sobre toda la carga transportada, por todos y cada uno de los costos necesarios para hacer el trabajo de proporcionar seguridad y protección a esta sección tan volátil del mundo".

"Vamos a recibir dinero por protegerlo. Mucho dinero; lo único que queremos es que nos reembolsen por hacer todo esto, por poner a nuestra gente en peligro", aseguró en la entrevista.

"Estamos tomando el control del estrecho. No tienen nada. "No tienen nada", insistió Trump, en alusión a la supuesta vulnerabilidad militar iraní.

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También anunció que restablecerá el cerco naval contra Irán. "El estrecho de Ormuz está abierto y seguirá abierto, con o sin Irán. Restablecemos el bloqueo iraní, llamado así porque solo impide que los barcos iraníes o sus clientes entren o salgan. Todos los demás países tendrán un uso justo y libre del estrecho", escribió.

Acto de guerra: Interferencia de EU y apoyo de países del Golfo

El ejército de Irán advirtió el lunes que no permitirá que Estados Unidos "interfiera" en la gestión del estrecho de Ormuz, tras la reanudación de las hostilidades entre ambos países.

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El portavoz del mando militar Jatam Al Anbiya dijo en un mensaje en video que Teherán "bajo ninguna circunstancia permitirá (...) que Estados Unidos interfiera en la gestión" de esta vía estratégica, a la vez que advirtió a los países del Golfo que cualquier cooperación con Washington será considerada "un acto de guerra".

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