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Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Irán que pondrá fin "de inmediato" a las negociaciones de paz si Teherán cobra peajes en el estrecho de Ormuz y advirtió que Washington no ha entregado fondos a la República Islámica.
"Irán ha informado a EU que, pese a los reportes malintencionados de las noticias falsas que dicen lo contrario, no se están cobrando peajes, costos de seguro, ni ningún otro tipo de cargo sobre los buques que transitan por el estrecho de Ormuz. Si esta información fuera falsa, ¡las negociaciones terminarían de inmediato!", dijo Trump.
En un mensaje en su red Truth Social, el republicano aseguró que "EU no ha entregado dinero a Irán ni ha liberado fondos que les pertenezcan".
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"Destinaremos parte de sus fondos, que están bajo nuestro control total, a nuestros agricultores y ganaderos para la compra de maíz, trigo, soja y otros productos. Irán necesita alimentos urgentemente, y los compraremos para ellos exclusivamente en Estados Unidos", concluyó.
Washington y Teherán firmaron la semana pasada un memorando de entendimiento para reabrir el estrecho de Ormuz, estratégica vía de crudo y mercancías, y allanar el camino hacia negociaciones sobre el programa nuclear iraní que culminen en un acuerdo final de paz.
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Trump dice que Irán acetó inspecciones del OIA, Teherán los niega
Trump aseguró ayer martes que Irán ha aceptado la presencia de inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y afirmó estar "100%" seguro de que las inspecciones se llevarán a cabo.
También insistió en que las actuales negociaciones se romperían de inmediato si Irán rechazara esa supervisión.
Sin embargo, Irán reiteró este miércoles que no prevé permitir inspecciones del OIEA a pesar de las palabras del presidente estadounidense y las afirmaciones recientes del director general de ese organismo, Rafael Grossi, de que las verificaciones comenzarán "pronto".
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El viceministro iraní de Exteriores, Kazem Garibabadi, dijo en X que cualquier discusión sobre las inspecciones y otros asuntos relacionados con el programa nuclear solo se abordarán en el marco de un acuerdo definitivo y una vez que la otra parte adopte medidas concretas para levantar todas las sanciones.
mcc
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