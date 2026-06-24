Washington/Teherán.— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer que Irán aceptó “plena y completamente” permitir que los inspectores nucleares regresen al país, y que la Marina estadounidense ya no bloqueará el estrecho de Ormuz, lo que Teherán negó.

Tras el acuerdo firmado por ambas partes para poner fin a la guerra en Medio Oriente, Washington y Teherán negocian cuestiones cruciales, como el futuro del programa nuclear de la República Islámica. Trump dijo que las conversaciones técnicas, desarrolladas en los últimos días en Suiza, “van bien”.

“Irán ha aceptado plena y completamente inspecciones nucleares del más alto nivel durante un largo periodo de tiempo (¡¡¡Infinito!!!). Esto garantizará la ‘Honestidad Nuclear’”, publicó Trump en su plataforma Truth Social.

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“Sobre la base de esta y otras concesiones importantes que está haciendo Irán, he acordado permitir que el estrecho de Ormuz permanezca abierto, sin ningún otro bloqueo naval”, añadió.

A pesar de ello, el mandatario aseguró que todos los buques de la flota estadounidense permanecerán en el estrecho, “por si fuera necesario reinstaurar el bloqueo, lo que parece, en estos momentos, muy poco probable”.

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El tránsito por el estrecho de Ormuz, una vía fluvial vital para la exportación de petróleo y gas, ha sido un importante punto de fricción durante la guerra desatada a fines de febrero, que sacudió la economía mundial.

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Antes de la publicación de este mensaje de Trump, Irán afirmó que no tiene intención de permitir que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) inspeccione sus principales sitios nucleares bombardeados por fuerzas estadounidenses e israelíes el año pasado.

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La magnitud exacta de los daños aún se desconoce y Teherán invoca cuestiones de seguridad para negar el acceso a estas instalaciones.

Preguntado por el desmentido iraní durante una rueda de prensa, el presidente estadounidense reafirmó que los inspectores de la OIEA se desplazarán al terreno “a su debido tiempo”.

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“Ellos [los iraníes] se equivocan. Nos lo dijeron en privado, y contamos con un nivel de inspecciones de 100%. Y si ellos tuvieran razón, cancelaría las reuniones de inmediato”, declaró.

Persiste la duda sobre el estado de las reservas de uranio altamente enriquecido de la República Islámica de Irán, un motivo de choque con Washington. Irán siempre ha negado querer dotarse de la bomba atómica, al tiempo que se mantiene inflexible en su derecho a desarrollar una industria nuclear civil completa.

Mientras, la evacuación de más de 11 mil marinos bloqueados en el estrecho de Ormuz por el conflicto en Medio Oriente comenzó este martes.

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La Organización Marítima Internacional (OMI), una agencia especializada dependiente de la ONU, anunció un plan de evacuación “para los más de 11 mil marinos que siguen varados en la región” del estrecho de Ormuz.

El negociador principal de Irán advirtió que la circulación por el estratégico estrecho de Ormuz —por donde pasan 20% de las exportaciones globales de hidrocarburos— no volverá a ser como antes de la guerra.

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El presidente iraní, Masud Pezeshkian, afirmó que, sin sus misiles, su país habría acabado “igual que Gaza”, e insistió en que su programa balístico no es negociable.

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A su llegada a Emiratos Árabes Unidos, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, recalcó que “ningún país tiene permitido cobrar peajes o tasas en una vía navegable internacional”.

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Emiratos es la primera parada de una gira de Rubio por los Estados del golfo destinada a mostrar solidaridad con aliados clave que resultaron golpeados por la guerra.

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