Washington. Estados Unidos sancionó este martes a cinco entidades estatales cubanas, tres de ellas vinculadas al conglomerado militar empresarial Gaesa y dos relacionadas con minería y metalúrgica, además de señalar a la esposa de uno de los hijos del expresidente Raúl Castro.

"Hoy, el Departamento de Estado designa a cinco entidades y a una persona para impulsar los esfuerzos integrales de la administración Trump destinados a poner fin a las actividades malignas del régimen cubano, tanto en Cuba como en todo nuestro hemisferio", indica el gobierno estadounidense en un comunicado.

La empresas ligadas a Gaesa que fueron sancionadas son Almacenes Universales S.A. (AUSA), Rafin S.A. y Banco Financiero Internacional (BFI).

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Las entidades sancionadas del sector minero y metalúrgico son Geominera S.A. y Empresa Siderúrgica José Martí (Antillana de Acero).

La mujer sancionada es Annalie Lilliam Rueda Cardero, esposa de Alejandro Castro Espín, exjefe de los servicios de inteligencia cubanos y quien ya fue sancionado por el gobierno de Estados Unidos.

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"Gaesa sigue actuando como el motor financiero detrás del aparato de seguridad represivo del régimen cubano", afirma el comunicado del Departamento de Estado.

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"Dos de las entidades designadas hoy son instituciones financieras vinculadas a Gaesa que se dedican a mover fondos en nombre del régimen, y una es una empresa de logística vinculada a Gaesa que ejecuta las órdenes del régimen en toda la isla", detalla.

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En un post en X, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que Gaesa "ha servido de manera persistente como el principal conducto para que las élites del régimen se apropien de los escasos recursos de la isla, desviándolos hacia la represión, la subversión antiestadounidense y el espionaje, en lugar de destinarlos a escuelas, centrales eléctricas y necesidades básicas para el pueblo cubano".

Advirtió que "cualquier persona que preste servicios a estos actores sancionados corre el riesgo de ser sancionada a su vez. Los bancos extranjeros y otras empresas que presten servicios a estas entidades deben suspender de inmediato dichas actividades".