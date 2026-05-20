En semanas pasadas, Estados Unidos anunció sanciones para el conglomerado militar cubano GAESA, a su directora y a una minera, con la finalidad de "proteger la seguridad nacional del país norteamericano y privar al régimen comunista y a las fuerzas militares de Cuba del acceso a activos ilícitos".

De acuerdo con el Departamento de Estado, la empresa militar Gaesa "constituye el corazón del sistema comunista cleptocrático de Cuba", al controlar un "estimado del 40% o más de la economía de la isla", en beneficio de las "élites corruptas", mientras el pueblo cubano sufre una de las crisis económicas más severas de la historia del país.

Este miércoles, el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, afirmó que el empresarial militar fundado por el expresidente Raúl Castro, se enriquece mientras el pueblo cubano sufre.

"Hoy, mientras ustedes sufren, estos empresarios tienen 18 mil millones de dólares en activos, y controlan el 70% de la economía de Cuba", dijo.

En ese sentido agregó que "Cuba no está controlada por ninguna revolución" sino por "GAESA, un Estado dentro del Estado" que beneficia a una pequeña "élite".

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En la imagen, vista de la la sede del conglomerado empresarial GAESA, en La Habana, Cuba. Foto: EFE

¿Qué es GAESA?

El Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA) es un consorcio controlado por las Fuerzas Armadas cubanas, cuya operación salió a la luz a partir de investigaciones de la prensa nacional y medios independientes cubanos como 14ymedio a través de la periodista Yoani Sánchez.

GAESA es una corporación formada por la unión de varias empresas filiales que operan en diferentes industrias, las cuales manejan alimentos, productos básicos, remesas, hoteles, dólares y divisas, de acuerdo con la periodista.

Yoani señala que la corporación es liderada por “el clan de los Castro”; en su inicio estuvo al mando Luis Alberto Rodríguez López Calleja, nieto de Raúl Guillermo Rodríguez, también llamado “El Cangrejo”, quien presuntamente forma parte de la delegación cubana en las negociaciones entre Washington y La Habana.

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“Gaesa es dirigida por Ania Guillermina Lastres Morera, también proveniente del mundo militar y que coincide con Luis Alberto en su fidelidad a toda costa hacia el clan de los Castro”, según la también activista.

De acuerdo con el New York Times, GAESA nació de la desesperación que siguió al colapso de la Unión Soviética en 1991. Sin embargo, sus raíces se remontan a la década de 1980.

Raúl Castro, que entonces era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, convenció a su hermano mayor, el presidente Fidel Castro, de que le permitiera introducir cambios en los intereses comerciales del ejército, de acuerdo con Frank Mora, quien fue subsecretario adjunto de Defensa en el gobierno de Obama.

El control de GAESA se volvió más dominante cuando Raúl sustituyó a su hermano Fidel en la presidencia en 2008. Ahora el conglomerado supervisa muchas áreas de la economía, grandes y pequeñas. GAESA también tiene empresas en Angola, que obtienen ganancias anuales de cientos de millones de dólares en educación, cuidado de la salud, construcción y otros sectores.

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Cuba vive una grave crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero por el asedio petrolero de EU. Foto: Ernesto Mastrascusa / EFE

¿De qué acusa EU a GAESA?

El gobierno de EU acusa a la GAESA de manejar activos ilícitos y sostener financieramente al régimen cubano, así como controlar buena parte de la economía de la isla, con influencias en sectores como las remesas, el comercio minorista, el turismo y los servicios financieros.

El pasado 7 de mayo, Marco Rubio declaró que la sanción es por "operar o haber operado en el sector de servicios financieros de la economía cubana", y a su directora.

El Departamento de Estado de EU, revela que es probable que los ingresos de GAESA superen en más de tres veces el presupuesto estatal cubano, y sus activos ilícitos sumen hasta 20 mil millones de dólares.

De acuerdo con la BBC, GAESA no tiene página web, correo electrónico institucional conocido ni canales oficiales de contacto, no publica estados financieros ni aparece en el presupuesto estatal, ni la Asamblea Nacional del Poder Popular ni la Contraloría General de la República pueden auditar sus cuentas.

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Cubanos esperan para poder entrar a un banco en La Habana. La isla vive momentos críticos debido a la falta de combustible. Foto: Ernesto Mastrascusa /EFE

Cuba limita crecimiento del sector privado

De acuerdo con el informe de Cuba Siglo 21 retomado por La Nación, GAESA se convirtió en el núcleo financiero del sistema económico cubano, dicha organización participa directamente en el mercado minorista dolarizado, en cadenas de tiendas, turismo, operaciones bancarias y en la circulación de divisas dentro de la isla.

Por lo que el gobierno cubano impulsó medidas para limitar el crecimiento del sector privado con el objetivo de recuperar el control del comercio dolarizado, entre las cuales están topes de precios, aumento de impuestos, controles sobre importaciones, limitaciones al comercio mayorista y prohibiciones para desarrollar numerosas actividades económicas dentro del sector privado.

Así como la creación del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales (Inaene), organismo que, según el análisis, tendría como finalidad reforzar el control estatal sobre las MIPYMES y los trabajadores independientes.

Con información de EFE, La Nación, BBC y The New York Times.

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