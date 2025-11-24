Luego de que al alcaldesa de la Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, propuso fundir las estatuas de Fidel Castro y del "Che" Guevara que fueron retiradas de un parque de la demarcación, cubanos en México rechazaron estos "siniestros planes".

La Asociación de Cubanos Residentes en México "José Martí" rechazó el planteamiento de Rojo de la Vega de fundir la "Banca de Fidel y del Che" para construir una estatua en honor a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan asesinado.

Indicaron que tenían una reunión con el Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la Ciudad de México (COMAEP), pero no se llevó a cabo.

Lee también Sheinbaum se reúne con Michael Roberts y Jorge Arce, directores de HSBC; dialogan sobre “grandes oportunidades” para México

"El objetivo es para indagar sobre la situación de las estatuas de Fidel y el Che y seguir en la batalla por la devolución, reinstalación y sobre todo, impedir los siniestros planes de la alcaldesa Alessandra Rojo de fundirlas", externó el grupo de cubanos residentes en México.

Luego de que la alcaldesa de Cuauhtémoc propuso fundir las estatuas para crear el monumento en honor a Carlos Manzo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo refirió que “ya lo estaba viendo” el gobierno de la Ciudad de México.

Sheinbaum Pardo indicó recientemente que no tenía el seguimiento de las estatuas, después de que fueron retiradas de la alcaldía Cuauhtémoc.

Lee también Jueces y magistrados recibirán indemnización el 27 de noviembre: Órgano de Administración Judicial; pago será vía transferencia

“Secretaría de Cultura envió en su momento un oficio, pero ya lo estaba viendo el gobierno de la Ciudad de México, entonces hay que ver con la jefa de Gobierno (Clara Brugada) cómo va eso”, dijo la titular del Ejecutivo federal.

En sus redes sociales, la alcaldesa Rojo de la Vega aseguró que estas estatuas representan a “dictadores y asesinos”, y que, en contraste, Manzo debería ser reconocido públicamente.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em