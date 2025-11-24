La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio la bienvenida a la marcha del 25N por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que tendrá lugar este martes en la Ciudad de México, y afirmó que se trata de una de las expresiones "más poderosas" del movimiento feminista.

“Un fuerte aplauso para esta movilización, reconocemos plenamente el legítimo derecho de las mujeres a tomar las calles y alzar la voz”, dijo.

Al encabezar la puesta en marcha de la campaña “Si te tocan, nos toca”, Brugada Molina afirmó que en la CDMX se defiende el derecho a la protesta y reiteró el llamado a marchar contra la violencia sin violencia.

Lee también: Gobierno de la CDMX crea organismo descentralizado para operar las Utopías

“En la Ciudad de México, defendemos la protesta como un derecho y como una forma de participación democrática y reiteramos: en esta ciudad se marcha contra la violencia, sin violencia. Nuevamente, bienvenida la marcha del 25 de noviembre, bienvenida esta marcha que todas esperamos y bienvenida sin violencia”, dijo.

Afirmó que no quiere que solo el 25 de noviembre se salga a protestar contra la violencia hacia las mujeres, “sino que todos los días en esta gran ciudad, se luche contra la violencia”, por lo que anunció que este martes darán inicio los 16 días de activismo por esta causa.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr