Más Información
Caso Carlos Manzo: cae "El Pelón"; es identificado como reclutador de dos implicados en asesinato del alcalde de Uruapan
Campesinos y transportistas paralizan principales accesos viales; minuto a minuto de los bloqueos carreteros
Segob identifica intereses políticos en bloqueos de transportistas y productores; “el diálogo está abierto”
Hallan siete cuerpos en límites de Zacatecas y San Luis Potosí; detienen a cuatro elementos de la Guardia Civil potosina
En el marco del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, adelantó que este martes 25 de noviembre, enviará un paquete de iniciativas legislativas, con reformas en materia de violencia familiar, de abuso sexual y para garantizar hoteles seguros para las mujeres en la CDMX.
Al encabezar la puesta en marcha de la campaña “Si te tocan, nos toca”, la mandataria reconoció que en los hoteles se han cometido feminicidios, por lo que afirmó que es un tema en el que se debe trabajar.
“Mañana 25 de noviembre, enviaremos un paquete de iniciativas legislativas, con importantes reformas en materia de violencia familiar; en materia de abuso sexual; y para garantizar hoteles seguros para las mujeres; y lo decimos, porque en los hoteles se han cometido feminicidios. Tenemos que trabajar en estos temas, y mañana vamos a presentar estas iniciativas, para fortalecer las medidas de protección, para mujeres víctimas de violencia”, señaló.
Lee también 25N: cero violencias hacia las mujeres
Brugada Molina adelantó que, a partir de enero de 2026, se echará a andar una Defensoría de las Mujeres, para que las mujeres tengan representantes jurídicos que las defiendan a nivel jurídico, en todo momento.
“Vamos a construir, en eso estamos, una defensoría jurídica, que empezará a funcionar a partir del primero de enero, en un mes, casi”, precisó.
Marcha 25N: Refuerzan vallas de Palacio Nacional con bloques de cemento; muralla llega a la Catedral
afcl/rmlgv
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]