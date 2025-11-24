Marcha 25N: Refuerzan vallas de Palacio Nacional con bloques de cemento

Más Información

A unas horas de la marcha por el , las vallas de cerca de tres metros que resguardan Palacio Nacional fueron reforzadas con pesados bloques de cemento.

Esta mañana, Palacio Nacional y Catedral Metropolitana amanecieron totalmente blindados con vallas metálicas.

Las vallas abarcan desde la calle Seminario hasta la esquina de Venustiano Carranza, justo en la esquina del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Esto, tras la marcha que realizaron los integrantes de la llamada el pasado 15 de noviembre en el Zócalo capitalino y en donde se registraron hechos violentos.

Convocan a marcha por el 25N

Colectivas feministas han convocado a una marcha mañana martes, a las 16:00 horas, del Monumento de las Mujeres que luchan al Zócalo capitalino.

En su conferencia de prensa, la presidenta llamó a quienes participen en la movilización de mañana por el Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres, a manifestarse de forma pacífica.

“Siempre que se manifiesten de manera pacífica”, dijo a pregunta expresa en conferencia de prensa matutina.

apr

