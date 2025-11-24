Más Información

Esta mañana, Palacio Nacional y Catedral Metropolitana amanecieron totalmente de cerca de tres metros de altura, ante la marcha de mañana martes por el .

Las vallas abarcan desde la calle Seminario hasta la esquina de Corregidora, justo en la esquina del edificio sede de la (SCJN).

Además, el frente de Catedral y su costado derecho se encuentran con vallas.

Destaca que la colocación de estas vallas ocurre a poco más de una semana en que en la , manifestantes derribaron este tipo de vallas y en donde se registraron actos de violencia.

Colectivas feministas han convocado a una marcha mañana martes, a las 16:00 horas, del Monumento de las Mujeres que luchan al Zócalo capitalino.

