La dirigencia nacional y senadores del PRI exigieron la renuncia inmediata de Rosario Piedra Ibarra ante su silencio cómplice frente a las detenciones arbitrarias y golpizas por parte de granaderos de la Ciudad de México en contra de jóvenes y ciudadanos durante la marcha de la Generación Z el pasado 15 de noviembre.

En conferencia de prensa encabezada por el senador Alejandro Moreno Cárdenas, el Grupo Parlamentario del PRI denunció que el Gobierno de Morena ordenó la represión directa contra jóvenes manifestantes y exigió la liberación inmediata de las personas detenidas el pasado 15 de noviembre.

“Lo que vimos no fue un operativo de contención, fue una orden política para golpear, intimidar y fabricar culpables”, afirmó el priista al condenar el uso excesivo de la fuerza contra estudiantes, mujeres y adultos mayores.

Lee también Luisa Alcalde exhibe contrato millonario de Edson Andrade, impulsor de marcha Generación Z

Patrulla destruida por manifestantes de la marcha de la generación Z. (15/11/2025). Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

Moreno Cárdenas afirmó que el gobierno federal opera sin sensibilidad ni empatía y sostuvo que la administración actual mantiene una conducta “autoritaria e intransigente” al impedir que la ciudadanía ejerza su derecho constitucional a manifestarse.

Subrayó que “en México sí existe persecución política”, pues los jóvenes detenidos enfrentan acusaciones desproporcionadas impulsadas desde el propio régimen.

Acusan amenazas y fabricación de delitos a detenidos en marcha de la Generación Z

El legislador informó que tuvo contacto con familiares de jóvenes arrestados, quienes relataron amenazas, fabricación de delitos y el uso de tácticas propias de gobiernos autoritarios. Por ello, exigió la liberación inmediata de las personas detenidas y denunció que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos permanece “ausente y omisa” frente a estos abusos.

Lee también Marcha de la Generación Z, en voz de tres jóvenes

Detienen a manifestantes de la marcha de la generación Z y en apoyo a Carlos Manzo (15/11/2025). Foto: Francisco Rodríguez/EL UNIVERSAL

Subrayó que el Gobierno de la República utiliza la represión como instrumento político mientras el país sigue sin control en materia de seguridad.

Recordó casos recientes de violencia extrema en estados como Michoacán y Sinaloa, donde se registran más de dos mil homicidios y más de dos mil personas desaparecidas tan solo en los últimos seis meses, además del cierre de mil 500 pequeñas y microempresas y el asesinato de más de 60 niñas y niños en ese mismo periodo.

El también presidente nacional del PRI afirmó que estas cifras revelan un gobierno “rebasado por el crimen organizado” y lo acusó de promover distracciones mediáticas para ocultar la crisis de inseguridad, la falta de medicamentos, la ausencia de políticas públicas y el abandono al campo.

Lee también Segunda marcha de la Generación Z y desfile cívico-militar: ruta, horarios y alternativas viales

Asimismo, anunció que el PRI presentará iniciativas para sancionar a quienes ordenaron el uso excesivo de la fuerza contra jóvenes manifestantes, pues “la responsabilidad no recae solo en mandos policiacos”, sino en quienes emitieron la instrucción desde las más altas autoridades.

También advirtió que el bloque de infiltrados que provocó actos violentos durante la manifestación forma parte de estructuras afines al partido en el poder, cuyo objetivo consiste en desacreditar la protesta social.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/rmlgv