Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó este miércoles sobre la detención de Jorge Armando “N”, identificado como uno de los autores intelectuales y uno de los líderes de la célula delictiva que planeó el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

En conferencia de prensa, García Harfuch detalló que, mediante la colaboración de las autoridades, se realizaron labores de inteligencia e investigación, revisión de cámaras de vigilancia y circuito cerrado, entrevistas, acciones de vigilancia y seguimiento que permitieron reconstruir la secuencia de hechos y la participación de cada uno de los involucrados.

Por lo anterior, se llevó a cabo un análisis minucioso que permitió dar con la captura de Jorge Armando "N", identificado como uno de los autores intelectuales y uno de los líderes de una célula criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación, que planeó el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán.

El secretario de seguridad agregó que otros dos implicados, Ramiro “N” y Fernando Josué “N”, quienes acompañaron al asesino el día del crimen, fueron encontrados sin vida el pasado 10 de noviembre.

Un día después se encontraron sus teléfonos y en una aplicación de mensajería se encontraron detalles de lo que sucedió el día del ataque.

Harfuch indicó que, de acuerdo con los mensajes encontrados en el teléfono de Ramiro “N”, él estaba encargado de coordinar la operación en el lugar y se comunicaba con otra persona identificada como “El licenciado”.

A las 6:06 de la tarde del 1 de noviembre, envío un mensaje con una imagen de la jardinera, donde tuvo lugar el homicidio, para señalar que ya estaban en el sitio.

A las 7:45 informó que Carlos Manzo ya estaba en el lugar

A las 8:00 informó que autoridades tenían sometido al tirador y que estaban dando atención a Carlos Manzo.

Posteriormente pidió que se recogiera a Fernando Josue.

García Harfuch agregó que, de acuerdo con los mensajes, la orden era disparar a Carlos Manzo, aunque estuviera acompañado.

Precisó que Ramiro “N” también era instructor en uso de armas de fuego en la célula criminal a la que pertenecía

El funcionario federal señaló que este grupo está directamente vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación, y agregó que continuarán las detenciones.

