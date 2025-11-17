Más Información

Uruapan.- Como parte de la “operación limpieza” que ha iniciado la Fiscalía de Michoacán, al interior de la institución, todo el personal de la Región de Uruapan será removido esta misma semana.

Fuentes internas de la FGE dijeron a que luego de los hechos ocurridos el pasado 1 de noviembre donde murió asesinado a tiros el y, para fortalecer la operatividad e investigación en esa zona de la entidad, fue removido desde el fiscal regional, peritos, ministerios públicos, agentes de investigación hasta secretarios.

Se espera que este lunes o martes, el fiscal general Carlos Torres Piña haga el anuncio oficial sobre esta “operación limpieza” en esa Fiscalía Regional, a donde llegará personal elegido con lupa por el mismo titular.

