Morelia, Michoacán.- La marcha y manifestación por la paz en Morelia, subió de tono para exigir al unísono de los asistentes, paz en el país, justicia para Carlos Manzo e incluso revocación de mandato.
Al final de la manifestación, hubo enfrentamientos y agresiones a periodistas como la registrada contra Liliana Jiménez, quien resultó con una herida en la frente. Hay por lo menos una persona detenida.
La caravana de cerca de 9 mil personas, estimación de las autoridades de tránsito, salió de la Plaza Morelos, hacia el centro histórico de la capital michoacana.
La marcha recorrió el Acueducto y la avenida Madero Oriente, hasta llegar a las afueras de Palacio de Gobierno, donde la manifestación se alargó hasta las 14:30 horas.
Las corporaciones policiales, confirmaron que no se registraron incidentes durante el recorrido y protestas de los asistentes que, además de los jóvenes de la Generación Z, iban otros muchos más en familia y vestidos de blanco.
También marcharon en Zamora y Uruapan
Las primeras manifestaciones y marchas por la paz, en Michoacán, arrancaron casi de manera simultánea en los municipios de Uruapan y Zamora.
En Uruapan, vestidos de blanco, los asistentes salieron de una plaza comercial y se dirigen al centro histórico.
En esa ciudad ubicada a 110 kilómetros de la capital michoacana, se realizará otra marcha convocada para salir del Paseo Lázaro Cárdenas, también a la Plaza Morelos, donde hace dos semanas fue asesinado a tiros el alcalde, Carlos Manzo Rodríguez.
En Zamora, la ciudadanía, también vestida de blanco, se congregó en la Glorieta 5 de Mayo y recorrió las principales avenidas, para llegar al centro de esa ciudad.
En ambas manifestaciones, los asistentes exigieron paz y también, justicia para Carlos Manzo.
