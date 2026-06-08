Integrantes de la CNTE se congregaron este lunes en las instalaciones de EL UNIVERSAL con el objetivo de difundir las principales exigencias del movimiento, como: la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación de la reforma educativa de 2019, el regreso al sistema de pensiones sin Afores, mejores condiciones laborales, un incremento salarial del 100% al sueldo base y el cese de descuentos a trabajadores que han participado en protestas.

“Ella siempre va a salir a los medios mintiendo, una y otra vez. Es por eso que el magisterio le exige a estos medios de comunicación que no se presten a seguir sus mentiras. Todos los medios de comunicación, como es El Universal, Excélsior. […] Dicen que los maestros no quieren trabajar, que están aquí por flojos, que están aquí porque están pidiendo un salario. No estamos por eso, estamos aquí en la capital para pedir que nos devuelvan lo que nos han robado: nuestro derecho a la jubilación digna”, expresaron.



