[Publicidad]
Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) comenzaron a concentrarse este lunes en distintos puntos de la Ciudad de México como parte de las actividades programadas dentro de su paro indefinido, con el objetivo de difundir sus demandas y realizar protestas frente a instalaciones de medios de comunicación.
La Sección XXII arribó a las inmediaciones de TV Azteca, donde se reportó presencia de manifestantes en el lugar. En tanto, integrantes de la Sección VII se concentraron en Televisa Chapultepec, también con presencia de participantes en el punto.
Nación 12:54 PM
CNTE prevé movilizaciones con buscadoras y padres de Ayotzinapa
Asimismo, adelantó que la CNTE prevé confluir en los próximos días con diversas organizaciones sociales que también han anunciado movilizaciones en la Ciudad de México, entre ellas colectivos de madres buscadoras, familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, transportistas, campesinos y agrupaciones estudiantiles.
Nación 12:52 PM
CNTE llevará sus demandas al escaparate mundialista
La CNTE buscará aprovechar la atención internacional generada por la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026 para difundir sus demandas laborales y de seguridad social, informó el secretario general de la Sección 9 en la Ciudad de México, Pedro Hernández Morales.
“No queremos exponer a nadie”, dice el líder de la Sección 9 de la CNTE, ante la posibilidad de llegar hasta el Estadio Ciudad de México durante la inauguración del Mundial.
Nación 12:50 PM
A tres días del Mundial, CNTE acusa exclusión social
A tres días de la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026, integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) aseguraron que mantendrán la huelga nacional y el plantón de la CNTE hasta lograr la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, al tiempo que cuestionaron los preparativos del evento deportivo y denunciaron restricciones al acceso de contingentes magisteriales y normalistas a la Ciudad de México.
Durante el acto también denunciaron las agresiones registradas contra integrantes de la CNTE durante las movilizaciones realizadas desde el inicio de la huelga nacional. En particular, recordaron los enfrentamientos ocurridos el 1 de junio, cuando maestros intentaron ingresar al Zócalo capitalino.
Nación 12:47 PM
Arturo Medina, subsecretario de Gobernación durante la revisión de los 17 autobuses en la autopista México-Cuernavaca.
Nación 12:24 PM
Algunos comerciantes de alrededor de Televisa Chapultepec cometan que "ahí va la venta" y hasta ahora no se han visto "tan afectados" por el plantón de la CNTE que ya suma dos horas.
Nación 12:12 PM
CNTE exige a Televisa un espacio
La sección 7 de la CNTE que se manifiesta afuera de Televisa Chapultepec exige a la televisora un espacio para que "pueda dar la información correcta". Los policías capitalinos que resguardaban las instalaciones ya fueron retirados.
Nación 12:07 PM
CNTE se dirigen a caseta de Tlalpan
Integrantes de la CNTE se dirigen a la caseta Tlalpan para exigir la liberación de los padres de estudiantes de Ayotzinapa, retenidos desde esta mañana.
“Toda agresión que suceda es por parte del gobierno federal”, dice la CNTE rumbo a la caseta para exigir la liberación de padres normalistas. Señalan que van seis camiones y que no buscan confrontación con autoridades.
Nación 11:55 AM
La CNTE bloquea solo un lado de la Avenida Río de La Loza, en su manifestación sobre avenida Chapultepec.
Nación 11:47 AM
Comerciantes piden retiro de la CNTE
Al grito de “queremos trabajar” y “fuera vallas”, comerciantes del Centro Histórico exigen el libre tránsito en la zona, así como quitar el bloqueo que mantiene la CNTE, debido a las afectaciones económicas que esto les ha causado a sus negocios.
Nación 11:46 AM
Bloqueo de la CNTE en la esquina de la información afecta Línea 7 del Metrobús
El Metrobús informó que el plantón de maestros de la Coordinadora Nacional en la llamada “esquina de la información”, sobre Reforma y Bucareli, afecta el servicio en la Línea 7 de este medio de transporte.
En redes sociales, el organismo detalló que, por presencia de movilizaciones sociales, únicamente se presta servicios de Indios Verdes/Hospital Infantil La Villa a la Glorieta Violeta. En tanto, no hay servicio de Campo Marte a París.
Asimismo, el Metrobús precisó que hay servicio de la Alameda Tacubaya a París; mientras que de Hidalgo a la Glorieta de Amajac no se está brindando servicio.
Nación 11:41 AM
Integrante de la CNTE condenó el hostigamiento y bloqueo por parte de elementos de seguridad en la caseta de Tlalpan, a maestros y estudiantes que se dirigían hacia un acto de memoria y protesta por la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Nación 11:39 AM
Balderas permancerá abierta
La estación del Metro Balderas permanece abierta, pese a la manifestación de la CNTE frente a Televisa Chapultepec.
Nación 11:23 AM
CNTE mantiene plantón en Televisa Chapultepec
La CNTE mantiene un plantón afuera de Televisa Chapultepec, en el marco de su octavo día de paro nacional; policías de la CDMX mantienen un operativo.
Los docentes cerraron con piedras la avenida Chapultepec, en su manifestación frente a Televisa.
Nación 11:05 AM
Integrantes de la CNTE se congregaron este lunes en las instalaciones de EL UNIVERSAL con el objetivo de difundir las principales exigencias del movimiento, como: la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación de la reforma educativa de 2019, el regreso al sistema de pensiones sin Afores, mejores condiciones laborales, un incremento salarial del 100% al sueldo base y el cese de descuentos a trabajadores que han participado en protestas.
“Ella siempre va a salir a los medios mintiendo, una y otra vez. Es por eso que el magisterio le exige a estos medios de comunicación que no se presten a seguir sus mentiras. Todos los medios de comunicación, como es El Universal, Excélsior. […] Dicen que los maestros no quieren trabajar, que están aquí por flojos, que están aquí porque están pidiendo un salario. No estamos por eso, estamos aquí en la capital para pedir que nos devuelvan lo que nos han robado: nuestro derecho a la jubilación digna”, expresaron.
Nación 10:46 AM
Comienza protesta de la CNTE frente a TV Azteca
Comienza la protesta frente a TV Azteca por parte de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) sobre avenida Periférico Sur.
Con información de Sharon Mercado, María Cabadas y Juan Carlos Williams
Lluvia pone a prueba el Jardín Flotante de Tlalpan en su apertura; visitantes enfrentan encharcamientos
mahc
[Publicidad]
Más información
Estados
Sismo de magnitud 6.1 en Cuba se percibe en Cancún; activan protocolos de revisión en Quintana Roo
Autopistas
El Tesla mexicano ya existe: qué es Olinia
Espectáculos
Con Hanks y Alley, ¡Belinda anuncia que formará parte del doblaje de "Toy Story 5"!
Estados
Así quedaría el Congreso de Coahuila; PRI alcanzarían mayoría con 17 de 25 diputaciones