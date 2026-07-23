La superproducción cinematográfica dirigida por el cineasta Christopher Nolan trae de vuelta a las salas de cine el poema épico escrito por el poeta griego Homero en el siglo VIII a. C. La historia relata el complejo retorno del héroe Odiseo hacia su patria tras la caída de Troya, una travesía repleta de pruebas divinas, criaturas mitológicas y dilemas humanos.

Matt Damon interpreta a Odiseo, el rey de Ítaca cuyo largo regreso a casa articula uno de los relatos fundacionales de la literatura occidental. Crédito: Especial.

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El reparto estelar y los roles clave de la travesía mítica

Para comprender el desarrollo de la trama y la relevancia de cada figura dentro del mito clásico, el elenco de la adaptación representa a los personajes centrales descritos en el texto antiguo:

Odiseo (Matt Damon): Rey de Ítaca y protagonista de la historia. Conocido por su astucia en la guerra de Troya (autor de la idea del caballo de madera), enfrenta un viaje de regreso de casi dos décadas plagado de obstáculos impuestos por las deidades.

Rey de Ítaca y protagonista de la historia. Conocido por su astucia en la guerra de Troya (autor de la idea del caballo de madera), enfrenta un viaje de regreso de casi dos décadas plagado de obstáculos impuestos por las deidades. Penélope (Anne Hathaway): Esposa de Odiseo. Mantiene la fidelidad en el palacio de Ítaca tejiendo y destejiendo un sudario por las noches para postergar la elección de un nuevo esposo entre una multitud de pretendientes.

Esposa de Odiseo. Mantiene la fidelidad en el palacio de Ítaca tejiendo y destejiendo un sudario por las noches para postergar la elección de un nuevo esposo entre una multitud de pretendientes. Telémaco (Tom Holland): Hijo de Odiseo y Penélope. Resiste la presencia hostil de los pretendientes en su hogar y emprende una búsqueda activa para localizar el paradero de su padre desaparecido.

Hijo de Odiseo y Penélope. Resiste la presencia hostil de los pretendientes en su hogar y emprende una búsqueda activa para localizar el paradero de su padre desaparecido. Calipso (Charlize Theron): Ninfa y diosa menor de la isla de Ogigia que retiene a Odiseo como amante durante siete años. Según fuentes especializadas en mitología griega, su nombre proviene del término kalyptein (que significa "ocultar"), representando la tentación de la comodidad eterna frente al deber terrenal.

y diosa menor de la isla de Ogigia que retiene a Odiseo como amante durante siete años. Según fuentes especializadas en mitología griega, su nombre proviene del término (que significa "ocultar"), representando la de la comodidad eterna frente al deber terrenal. Atenea (Zendaya): Diosa de la sabiduría y la estrategia bélica. Funciona como la principal protectora y mentora de Odiseo, interviniendo ante los dioses para facilitar su retorno.

Diosa de la sabiduría y la estrategia bélica. Funciona como la y mentora de Odiseo, interviniendo ante los dioses para facilitar su retorno. Antínoo (Robert Pattinson): Líder de los pretendientes de Penélope. Destaca por su crueldad y por tramar la muerte de Telémaco para apoderarse del trono de Ítaca.

Líder de los pretendientes de Penélope. Destaca por su crueldad y por tramar la muerte de Telémaco para apoderarse del trono de Ítaca. Agamenón (Benny Safdie): comandante supremo del ejército griego durante la guerra de Troya, cuya aparición en el relato original ocurre principalmente como un espectro en el Hades.

comandante del ejército griego durante la guerra de Troya, cuya aparición en el relato original ocurre principalmente como un espectro en el Hades. Helena de Troya (Lupita Nyong'o): Figura cuya legendaria belleza cataliza el conflicto troyano. En esta producción, la actriz asume un doble papel al interpretar también a su hermana Clitemnestra.

Foto: Captura de pantalla en redes sociales.

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Polifemo (Billy Irwin): El feroz cíclope hijo del dios Poseidón. Habita en una cueva donde atrapa a Odiseo y a sus hombres. Tras ser cegado por la astucia del héroe, Polifemo maldice su viaje, desencadenando la furia de Poseidón sobre la tripulación.

El feroz hijo del dios Poseidón. Habita en una cueva donde atrapa a y a sus hombres. Tras ser cegado por la astucia del héroe, Polifemo maldice su viaje, la furia de Poseidón sobre la tripulación. Circe (Samantha Morton): Hechicera y deidad de la isla de Eea que transforma a los compañeros de Odiseo en cerdos. Tras ser vencida con la ayuda de las hierbas protectoras brindadas por Hermes, se convierte en una aliada clave que advierte al héroe sobre los peligros del inframundo y las sirenas.

Hechicera y deidad de la isla de Eea que transforma a los compañeros de Odiseo en cerdos. Tras ser vencida con la ayuda de las hierbas protectoras brindadas por Hermes, se convierte en una aliada clave que advierte al héroe sobre los peligros del inframundo y las sirenas. Menelao (Jon Bernthal): Rey de Esparta y esposo de Helena. Durante la Telemaquia , recibe a Telémaco en su palacio para informarle que su padre sigue con vida, pero retenido en una isla remota.

Rey de Esparta y esposo de Helena. Durante la , recibe a Telémaco en su palacio para informarle que su padre sigue con vida, pero retenido en una isla remota. Eumeo (John Leguizamo): El fiel porquerizo de Ítaca. Representa el valor de la lealtad y la xenia (hospitalidad sagrada) al acoger a Odiseo cuando este regresa a su patria disfrazado de mendigo, convirtiéndose en un aliado clave para la venganza final.

El contexto de la historia: la obra antigua que definió la literatura occidental

De acuerdo con estudios del Departamento de Filología Clásica de la Universidad de Harvard y análisis históricos de la Biblioteca Británica, La Odisea es un poema épico compuesto por 24 cantos que se atribuye al poeta ciego Homero en la Grecia antigua. La obra se concibe originalmente para ser transmitida de forma oral por aedos (poetas cantores que recitaban acompañados de instrumentos de cuerda) antes de ser fijada por escrito en el siglo VI a. C.

El relato se ubica cronológicamente justo después de los acontecimientos narrados en La Ilíada, el texto que describe los últimos momentos de la guerra de Troya (un conflicto provocado por el rapto de Helena, donde los reyes griegos unen fuerzas para sitiar la ciudad troyana durante diez años).

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Foto: Captura de pantalla en redes sociales.

Para comprender la travesía de Odiseo dentro de este universo mitológico, existen tres pilares clave en la historia:

La travesía del regreso (Nostos): La palabra "nostalgia" proviene del concepto griego nostos (regreso al hogar). La trama no trata únicamente de batallas, sino del angustioso intento de un soldado por volver a su tierra natal (Ítaca), recuperar su trono y reunirse con su familia tras diez años de guerra y otros diez años de extravío en el mar.

La palabra "nostalgia" proviene del concepto griego (regreso al hogar). La trama no trata únicamente de batallas, sino del intento de un soldado por volver a su tierra natal (Ítaca), recuperar su trono y reunirse con su familia tras diez años de guerra y otros diez años de extravío en el mar. La intervención divina y la hospitalidad (Xenia): En la Grecia antigua, la xenia es la ley sagrada de la hospitalidad hacia los forasteros, protegida por el dios Zeus. Gran parte de los conflictos de la historia surgen cuando los monstruos o los pretendientes violan esta regla, o cuando deidades como Poseidón castigan a Odiseo mientras Atenea intercede por él.

En la Grecia antigua, la es la ley sagrada de la hospitalidad hacia los forasteros, protegida por el dios Zeus. Gran parte de los conflictos de la surgen cuando los monstruos o los pretendientes violan esta regla, o cuando deidades como Poseidón castigan a Odiseo mientras Atenea intercede por él. Las etapas del relato: La obra se estructura en tres partes principales (la Telemaquia, centrada en la búsqueda que realiza su hijo Telémaco; los Relatos de Odiseo, donde narra a los feacios sus enfrentamientos con criaturas como el cíclope Polifemo o la hechicera Circe; y la Venganza en Ítaca, donde el héroe regresa disfrazado de mendigo para expulsar a los pretendientes).

De acuerdo con el Centro de Estudios Helénicos, la relevancia histórica de La Odisea radica en que es una de las primeras obras de la humanidad en explorar la astucia e inteligencia humana (metis) por encima de la fuerza bruta, convirtiendo a Odiseo en el prototipo del héroe moderno que sobrevive gracias a su ingenio.

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