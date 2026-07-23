A una semana de haber sido arrestado en Ensenada, Baja California, por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), Verónica Ruffo visitó a su padre, el exgobernador bajacaliforniano Ernesto Ruffo Appel, en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de El Altiplano, donde está encarcelado por huachicol fiscal.

Por medio de un video, comentó que llegar a dicho Centro es complicado debido a que se necesitan muchas hora, "pero finalmente logré llegar con él" y fue un encuentro "extremadamente emotivo, triste, la primera vez que veo llorar a mi papá".

Agregó que su papá es el preso No. 6515, dentro del Cefereso es conocido como "Ruffo Mandela", está abandonado y demacrado, y que su estado de salud emocional y mental es dudoso.

Lee también Taddei descarta que INE investigue financiamiento de Somos México; Morena lo solicitó tras caso de Ernesto Ruffo

"Es la primera vez que veo que estaba peleando con todas sus fuerzas, con garras, para no perder su juicio mental. Salí pensando que está en un momento con una tortura mental. Emocionalmente, repito, es la primera vez que lo he visto llorar", dijo.

Añadió que su padre envió un mensaje a la nación desde la cárcel, el cual compartió. "Él dijo que estos son momentos de reflexión y de unión. Él no quiere peleas, él quiere a un país unido. Esto es el sentir de mi papá en este momento, mientras le hacen la injusticia más grande de su vida".

[Publicidad]

"Una de las primeras preguntas que le hice es cómo te están tratando aquí adentro, qué es lo que está sucediendo. Y me dijo ya salgo ahí y aquí todos me dicen Ruffo Mandela. Mi papá es el expediente 6515", continuó.

Lee también Ingemar, bajo investigación por lavado de dinero; FGR la identifica como dispersora de recursos de huachicol

Comentó que compartirá a detalle lo relacionado con el caso del exmandatario de Baja California, acusado de crimen organizado y contrabando de combustible, más adelante.

[Publicidad]

"Ahorita también es momento para mí para poder descansar, reflexionar también como lo dice mi papá y estar con los míos".

Finalmente, pidió a quienes apoyan a su papá, no bajar la guardia y seguir adelante.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

[Publicidad]

dft/bmc