Para fortalecer las relaciones económicas entre Estados Unidos (EU) y México, los gobiernos de dichos países acordaron impulsar a la industria de la región, reforzar las cadenas de suministro y hacer frente a los países que son parásitos, al aprovechar los beneficios del T-MEC sin ser socios.

Como parte de los trabajos de la tercera ronda de negociaciones bilaterales rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), se reunió el representante comercial de EU, Jamieson Greer, con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Quienes coincidieron en que hay que fortalecer la relación económica de ambos países y en la “urgencia de impulsar la industria manufacturera norteamericana, reforzar las cadenas de suministro regionales y hacer frente al parasitismo de los países no signatarios”.

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En un comunicado emitido por ambos países, se explicó que Greer y Sheinbaum analizaron el estado de las conversaciones de la ronda de negociaciones “sobre cuestiones relacionadas con la seguridad económica, el trabajo, la agricultura, los servicios de pago electrónico, el acero, el aluminio y sus productos derivados, y los automóviles”.

Agregaron que Greer también se reunió con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quienes “destacaron la continua colaboración constructiva entre la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) y la Secretaría de Economía”.

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Los equipos de ambos países acordaron celebrar la cuarta ronda de negociaciones bilaterales en Washington, D.C., en septiembre próximo.

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Se sabe que un grupo de empresarios estadounidenses viajaron a México, quienes se reunieron hoy con contrapartes mexicanas y los equipos de gobierno de ambos países.

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En este tercer día de negociaciones, la USTR dio a conocer que se impondrán aranceles del 10% a países en donde se produce con trabajo forzoso o que no aplican las leyes eficientemente, como México y Canadá.

Al respecto, la Secretaría de Economía dijo que “el nuevo anuncio mantiene la exención de arancel a exportaciones que cumplan con las reglas del T-MEC. En virtud de lo anterior, alrededor del 85% de las exportaciones mexicanas al mercado estadounidense continuarán con arancel cero. El 10% que se prevé para México bajo la sección 301 es el mismo 10% que teníamos hasta hoy bajo la sección 122. Uno sustituye al otro, por lo que el trato arancelario se mantiene”.

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