La industria automotriz mexicana continúa atrayendo nuevas inversiones de fabricantes asiáticos. En ese escenario, GAC México busca consolidar una operación de largo plazo en el país mediante una estrategia que combina expansión comercial, infraestructura de postventa y el desarrollo de una futura planta de ensamble.

Aunque la marca comenzó operaciones en México en noviembre de 2023, forma parte de Guangzhou Automobile Group (GAC Group), uno de los principales fabricantes automotrices de China, con presencia en más de 70 países y regiones.

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Fundada en 1997, la compañía ha construido un negocio que abarca el desarrollo y fabricación de vehículos, investigación tecnológica, autopartes, movilidad inteligente y servicios financieros. Como parte de su estrategia global One GAC 2.0, busca impulsar su crecimiento internacional mediante vehículos de nuevas energías, innovación y soluciones de movilidad. Además, ha producido más de 30 millones de vehículos, acumula más de 18 mil 600 patentes y ha destinado más de 7 mil 500 millones de dólares a investigación y desarrollo.

GAC apuesta por México con inversión y postventa. Foto: Cortesía

México, pieza clave en su expansión internacional

Para GAC, México representa uno de los mercados estratégicos de América Latina. De hecho, la operación mexicana se convirtió en la primera filial directa de la compañía en la región.

Bajo la estrategia "En México para México", la empresa busca construir una operación de largo plazo que vaya más allá de la comercialización de vehículos y fortalezca su presencia mediante infraestructura de venta, servicio y postventa.

Desde su llegada al país, la marca ha comercializado más de 12 mil vehículos y actualmente cuenta con una red superior a 30 distribuidores ubicados en las principales ciudades del país.

Su portafolio está integrado por 10 modelos comercializados bajo las marcas GAC, AION y HYPTEC, que incluyen vehículos a gasolina, híbridos, híbridos enchufables y totalmente eléctricos.

El respaldo posventa, uno de los principales diferenciadores

Uno de los retos para las nuevas marcas automotrices en México es generar confianza entre los consumidores, especialmente en materia de servicio y disponibilidad de refacciones.

Como parte de esa estrategia, GAC opera un Centro de Distribución de Autopartes y Refacciones ubicado en el Estado de México, desde donde abastece a su red nacional de distribuidores.

El complejo cuenta con más de 100 mil refacciones disponibles y capacidad para realizar entregas en un plazo máximo de 72 horas, apoyado por sistemas de inteligencia logística que optimizan la distribución de componentes.

Iniciativas para acercarse al consumidor mexicano. Foto: Cortesía

Con esta infraestructura, la compañía busca garantizar disponibilidad de piezas y atención durante toda la vida útil del vehículo, uno de los factores que más valoran los compradores al momento de elegir una marca.

Una planta de ensamble para fortalecer su operación

Como parte de su estrategia de crecimiento, GAC confirmó el establecimiento de una planta de ensamble en México.

La instalación operará bajo un esquema flexible que permitirá producir vehículos de combustión interna, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos, con el objetivo de responder a la evolución del mercado nacional y fortalecer la capacidad de atención a los consumidores mexicanos.

La compañía considera que esta infraestructura permitirá consolidar una operación industrial de largo plazo y ampliar su capacidad de respuesta conforme crezca la demanda.

Más allá de los vehículos

La estrategia de posicionamiento de GAC también incluye iniciativas para acercarse al consumidor mexicano.

En 2026 la empresa anunció una alianza de dos años con el Deportivo Toluca Futbol Club, como parte de su estrategia internacional de sports marketing. A través de esta colaboración busca desarrollar experiencias para aficionados y actividades vinculadas con el futbol, la movilidad y la innovación.

GAC cuenta con una alianza con el Deportivo Toluca Futbol Club. Foto: Cortesía

Con estas acciones, la automotriz busca acelerar una nueva etapa en su presencia en México, respaldada por infraestructura, servicio e inversión, en un mercado que se ha convertido en uno de los más relevantes para su expansión en América Latina.

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