Obtener la licencia de conducir puede ser un proceso tedioso para algunas personas, ello por las filas y los tiempos de espera. Sin embagro, en el Estado de México existe una modalidad donde el proceso se realiza más rápido y eficiente.

Esos módulos operan conforme un calendario establecido por la Secretaría de Movilidad (Semov). Si te encuentras próximo a obtener este documento, en Autopistas te decimos dónde se ubican.

La licencia de conducir en Edomex tiene una vigencia de hasta 4 años. Foto: Fernanda OH / EL UNIVERSAL

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¿Dónde sacar la licencia de conducir del Edomex sin cita?

El proceso puede realizarse en las unidades móviles donde, a diferencia de los módulos fijos, se atiende a los solicitantes de la licencia de conducir conforme van llegando, así que no es necesario contar con una cita.

Eso sí, la recomendación principal es llegar lo más temprano posible.

De acuerdo con la Semov, aquí la recepción de documentos es en un horario de 9:00 a 17:30 horas. A continuación, te compartimos sus ubicaciones exactas conforme la agenda semanal en curso:

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Hoy, jueves 16 julio

Cuautitlán: Calle Venustiano Carranza 1, Col. El Infiernillo, C.P. 54878, Cuautitlán, Estado de México (plaza Cuautitlán).

Jaltenco: Calle Acantilado s/n, entre Estero e Istmo, Alborada Jaltenco, C.P. 55783, Jaltenco, Estado de México (explanada municipal de la Comunidad de Alborada).

Chimalhuacán: Av. Nezahualcóyotl, Mz. 004, Col. Santa María Nativitas, C.P. 56335, Chimalhuacán, Estado de México (estacionamiento de plaza Chimalhuacán).

Nezahualcóyotl: Av. General Lázaro Cárdenas s/n, Col. Rey Neza, C.P. 57809, Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México.

Nicolás Romero: Manzana 022, Col. Centro, C.P. 54400, Cdad. Nicolás Romero, Estado de México (frente a la explanada Municipal).

Calimaya: Manzana 014, Col. San Pedro, C.P. 52200, Calimaya de Díaz González, Estado de México (frente al Palacio Municipal).

Ixtapaluca: Calle Municipio libre s/n, Col. Centro, C.P. 56530, Ixtapaluca, Estado de México (frente al Palacio Municipal).

Viernes 17 de julio

Nicolás Romero: Manzana 022, Col. Centro, C.P. 54400, Cdad. Nicolás Romero, Estado de México (frente a la explanada Municipal).

Calimaya: Manzana 014, Col. San Pedro, C.P. 52200, Calimaya de Díaz González, Estado de México (frente al Palacio Municipal).

Ixtapaluca: Calle Municipio libre s/n, Col. Centro, C.P. 56530, Ixtapaluca, Estado de México (frente al Palacio Municipal).

Cuautitlán Izcalli: Hacienda de Sierra Vieja 2, Col. Hacienda del Parque, C.P. 54769, Cuautitlán Izcalli, Estado de México (estacionamiento de outlets punta norte).

Jaltenco: Calle Acantilado s/n, entre Estero e Istmo, Alborada Jaltenco, C.P. 55783, Jaltenco, Estado de México (explanada municipal de la Comunidad de Alborada).

Nezahualcóyotl Av. General Lázaro Cárdenas s/n, Col. Rey Neza, C.P. 57809, Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México.

Sábado 18 de julio

Nicolás Romero: Manzana 022, Col. Centro, C.P. 54400, Cdad. Nicolás Romero, Estado de México (frente a la explanada Municipal).

Calimaya: Manzana 014, Col. San Pedro, C.P. 52200, Calimaya de Díaz González, Estado de México (frente al Palacio Municipal).

Ixtapaluca: Calle Municipio libre s/n, Col. Centro, C.P. 56530, Ixtapaluca, Estado de México (frente al Palacio Municipal).

La unidades móviles operan en diferentes lugares y fechas en el Estado de México. Foto: @SEMOV_Edomex

¿Qué necesitas para sacar la licencia de conducir en unidades móviles del Edomex?

Si decidiste sacar tu licencia de conducir y deseas que el proceso sea más rápido, acude a cualquiera de las anteriores unidades móviles. Los documentos que debes presentar son:

Acta de nacimiento o carta de naturalización.

CURP (actualizada y certificada por RENAPO).

Identificación vigente con fotografía.

Comprobante de domicilio original no mayor a 3 meses.

Si es primera expedición, presentar y aprobar el examen de conocimientos del Reglamento de Tránsito del Estado de México. Guía disponible en https://smovilidad.edomex.gob.mx/guia_examen. La evaluación se realiza ahí mismo.

Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, emitido por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF). Este trámite es gratuito y se hace en https://rnoa.dif.gob.mx/

Realizar el pago con tarjeta de débito o crédito en las unidades móviles.

Para la renovación, necesitas presentar la licencia de conducir anterior, identificación, CURP, Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y comprobante de pago (también es posible efectuarlo al momento).

Y si es duplicado, además de CURP, identificación y comprobante de pago, tendrás que presentar el acta de robo o extravío de la licencia. La puedes obtener en el enlace https://constancia.fiscaliaedomex.gob.mx/denuncias/denunciainternet.

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Recuerda que tienes que llevar todos los documentos originales, en buenas condiciones y que coincidan con la información de la solicitud.

¡Ya lo sabes! Las unidades móviles permiten que los mexiquenses obtengan su licencia de conducir de manera ordenada, rápida y práctica.

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