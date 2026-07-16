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Damasco. Las autoridades sirias frustraron un intento de contrabando de armas que venían desde Irak e iban para el grupo libanés Hezbolá, informó el jueves la prensa estatal.
El camión que fue incautado transportaba armas avanzadas y cohetes, declaró un funcionario no identificado del Ministerio del Interior, citado por la agencia estatal de noticias SANA. Una investigación preliminar concluyó que su destino previsto era Hezbolá, grupo chií libanés respaldado por Irán y que desde principios de marzo está en guerra con Israel.
El nuevo liderazgo en Siria, que derrocó al dictador Bashar Assad en 2024, ha intensificado la represión contra el contrabando de armas y drogas ilícitas a lo largo de sus fronteras, especialmente con Irak y Líbano, que durante décadas han servido como rutas estratégicas para abastecer a Hezbolá y a otros grupos respaldados por Irán.
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El presidente estadounidense Donald Trump ha insistido en que Siria emprenda acciones contra Hezbolá, mientras el mandatario sirio Ahmad al-Sharaa evita que su país sea arrastrado a un conflicto regional más amplio.
Hezbollah no comentó sobre las acusaciones.
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El primer ministro iraquí, Ali al-Zaidi, viajó a Washington a principios de esta semana para reunirse con Trump, quien ha estado presionando a Bagdad para que desarme a las milicias respaldadas por Teherán.
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ss
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