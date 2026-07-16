Mundo | 16-07-26 | 11:50 | Actualizada | 16-07-26 | 11:50 |

Damasco. Las autoridades sirias frustraron un intento de contrabando de armas que venían desde e iban para el grupo libanés , informó el jueves la prensa estatal.

El camión que fue incautado transportaba armas avanzadas y cohetes, declaró un funcionario no identificado del Ministerio del Interior, citado por la agencia estatal de noticias SANA. Una investigación preliminar concluyó que su destino previsto era Hezbolá, grupo chií libanés respaldado por Irán y que desde principios de marzo está en guerra con Israel.

El nuevo liderazgo en Siria, que derrocó al dictador Bashar Assad en 2024, ha intensificado la represión contra el contrabando de armas y drogas ilícitas a lo largo de sus fronteras, especialmente con Irak y , que durante décadas han servido como rutas estratégicas para abastecer a Hezbolá y a otros grupos respaldados por .

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Hezbollah no comentó sobre las acusaciones.

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