Estados Unidos realizó ataques, que calificó como "defensivos", contra múltiples objetivos en Irán por segundo día consecutivo, informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom). Añadió que "los ataques responden a la agresión injustificada y continua de Irán".

Horas después, el Centcom dijo que completó los ataques y agregó que las fuerzas "lanzaron ataques contra las capacidades de vigilancia militar, los sistemas de comunicación y las instalaciones de defensa aérea iraníes en todo Irán.

"Unidades del Cuerpo de Marines, la Fuerza Aérea y la Armada de Estados Unidos dispararon municiones de precisión contra objetivos iraníes que representaban una amenaza para las fuerzas estadounidenses y los buques mercantes internacionales que transitaban por aguas regionales".

Mientras, medios iraníes reportaron explosiones en la costa sur de Irán, cerca del estrecho de Ormuz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló con un grupo de oficiales iraníes desde la sala de crisis de la Casa Blanca, para exigirles que acepten sus negociaciones mientras el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) realizaba bombardeos en la República Islámica de acuerdo con el medio Fox News.

Si Teherán no acepta las condiciones de Washington para poner fin a la guerra, “el presidente Trump dijo, y cito textualmente: ‘Mañana por la noche los bombardearemos hasta dejarlos hechos polvo’”, afirmó el periodista Trey Yingst, quien habló con el presidente.

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“Se desmiente rotundamente la afirmación de Trump de que funcionarios iraníes se hayan puesto en contacto con él; se trata de una excusa para eludir la guerra”, declaró el ejército ideológico iraní.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, había anticipado que EU atacará "con fuerza esta noche" a Irán. El presidente de Estados Unidos advirtió más temprano que reanudaría los ataques contra Irán, y señaló que los negociadores de paz de Teherán “siguen tomándonos por imbéciles”.

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