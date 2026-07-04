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El ejército israelí anunció el sábado la muerte de un combatiente en la zona que ocupa en el sur de Líbano, donde combate contra el grupo proiraní Hezbolá.
Los soldados israelíes "identificaron a un terrorista armado operando dentro de la zona de seguridad en Majdal Zoun", declaró el ejército en un comunicado, y añadió que tras inspeccionar la zona, las tropas "abrieron fuego" y "neutralizaron" al hombre.
No se especificó de inmediato si pertenecía al movimiento chiita Hezbolá.
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Según la agencia oficial de noticias libanesa ANI, un helicóptero israelí realizó una operación de rastreo a gran escala en las inmediaciones de Majdal Zoun y "disparó cinco misiles" hacia la aldea.
La agencia no informó de inmediato sobre víctimas, pero indicó que un ataque aéreo israelí contra la aldea de Mansouri hirió a una persona. También informó de fuego de artillería en otras zonas de la región.
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gs/bmc
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