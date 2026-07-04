Autoridades en diferentes partes de Estados Unidos evaluan los daños causados por tormentas y una ola de calor que empañaron el feriado del 4 de julio y dejaron a cientos de miles de clientes de servicios públicos sin electricidad.

Tres niños que murieron cuando una embarcación volcó en el lago Geneva durante una tormenta en Wisconsin llevaban chalecos salvavidas, informaron las autoridades.

La tragedia en el condado Walworth, en Wisconsin, en una zona del sur del estado que desde hace tiempo ha sido un destino vacacional favorito para residentes del área de Chicago, ocurrió en medio de una tormenta que derribó árboles, rompió líneas eléctricas y volvió peligroso y complicado el transporte en varios estados.

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Fue un trío de calamidades que se repetía cada vez que las tormentas empapaban una región. Después que una tormenta igualmente feroz azotó el área de Nueva York a última hora del viernes, cientos de miles de clientes de servicios públicos se quedaron sin electricidad, se cancelaron trenes hacia Nueva Jersey y miles de árboles resultaron dañados o fueron arrancados de raíz.

Un árbol arrancado de raíz evidencia la fuerza de las tormentas que azotaron varias regiones de Estados Unidos durante las celebraciones del 4 de julio (04/07/2026). Foto: @JohnBoelWAVE3

Sumado a las tormentas ocurridas en la región del centro-norte del país, casi 1 millón de residentes se quedaron sin energía. Para el mediodía del sábado, unos 750 mil clientes de servicios públicos no tenían electricidad en Wisconsin, Michigan, Illinois, Pensilvania, Ohio, Nueva York y Nueva Jersey.

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Pero las muertes en Wisconsin destacaron por lo rápido que el clima extremo puede convertir una salida placentera de un fin de semana festivo en una pesadilla.

¿Cómo ocurrió el naufragio en el lago Geneva?

Al momento en que el Departamento de Recursos Naturales de Wisconsin y la Agencia de Aplicación de la Ley del lago Geneva investigaban la tragedia en ese lago, el Departamento de Policía de la ciudad emitió un comunicado en que atribuyó lo ocurrido a una “tormenta repentina y severa” que generó rápidamente peligros para las embarcaciones.

Indicó que una lancha recreativa privada de motor, que transportaba a 10 ocupantes, incluidos cuatro niños, intentó llegar a un lugar seguro antes de verse superada por vientos y olas intensas. Según el comunicado, luego que empezó a entrarle agua, finalmente volcó y se hundió.

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Una embarcación volcó en el lago Geneva durante una fuerte tormenta, accidente que dejó tres menores fallecidos y movilizó a los equipos de emergencia en Wisconsin (03/07/2026). Foto: @BrianEastwoodx

Seis adultos y un niño fueron rescatados del agua, pero tres niños recuperados del lago tras una búsqueda intensiva no respondieron a las exhaustivas maniobras de reanimación aplicadas en cuanto fueron encontrados, informó la policía.

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Las autoridades confirmaron que los cuatro niños a bordo llevaban chalecos salvavidas, añadió la policía.

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Wisconsin declara estado de emergencia tras la tormenta

Tras la tormenta, el alcalde de Lake Geneva, Todd Krause, declaró el estado de emergencia y señaló que una persona sufrió lesiones leves luego de ser golpeada por la caída de un árbol, y líneas eléctricas caídas y árboles bloqueaban algunas calles.

Las tormentas que atravesaron la región del centro-norte y el noreste de Estados Unidos el viernes obligaron a las autoridades de varias ciudades a cancelar festivales por el feriado y a reprogramar los espectáculos de fuegos artificiales.

El alcalde Frank Velez, en Belleville, Nueva Jersey, los reprogramó para el próximo año y les dijo a los residentes: “Aunque estamos decepcionados de no haber podido celebrar juntos esta noche, su seguridad siempre será lo primero”.

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Árboles derribados y severos daños en la zona norte de la ciudad tras el paso de la intensa tormenta que impactó el condado de Walworth (03/07/2026). Foto: @StormChaser_CJ

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Para el mediodía del 4 de julio, las temperaturas en partes del noreste del país ya volvían a dispararse hacia los tres dígitos, retomando condiciones que probablemente mejorarán con tormentas pronosticadas, lo que dejará temperaturas mucho más bajas al inicio de una nueva semana.

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gs/mcc