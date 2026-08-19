Metrópoli | 19-08-26 | 03:07 |

Huehuetoca, Méx.— Habitantes de la demarcación solicitan la construcción de un distribuidor vial para terminar con el tráfico vehicular en la carretera Jorobas-Tula, en su conexión a la autopista México-Querétaro.

“Todos los días es un caos para entrar al municipio. Si vienes por la autopista te haces mínimo 20 o 30 minutos para un tramo que no debería ser de más de 5 minutos. En su ampliación deberían pensar en un puente para salir rápido”, dijo Hernán Torres, vecino de Huehuetoca.

Apuntó que las malas condiciones de dicha carretera generan el congestionamiento vial aunado a que en la autopista hay conductores que circulan por el acotamiento.

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