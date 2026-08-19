En un lapso de menos de 12 horas, entre la noche del lunes y madrugada del martes, se registraron tres ataques armados distintos en las alcaldías Álvaro Obregón, Iztapalapa y Gustavo A. Madero que dejaron al menos tres muertos y dos heridos.

El primer ocurrió la noche del lunes, sobre avenida Tamaulipas, en la colonia Santa Lucía, alcaldía Álvaro Obregón, donde hombres armados dispararon contra los ocupantes de un automóvil BMW negro. Un hombre de entre 25 y 30 años murió en el lugar, mientras otro resultó lesionado en el brazo izquierdo y fue trasladado a un hospital.

Horas después, en la calle Sur 109, cerca de Anastacio G. Sarabia, colonia Héroes de Churubusco, en Iztapalapa, un hombre de 47 años fue atacado a balazos. La víctima quedó herida sobre la vía pública y fue trasladada por particulares a un hospital, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

De acuerdo con testigos, los probables agresores huyeron a bordo de una motocicleta.

De manera extraoficial, la víctima fue identificada como Eduardo Bahena Garfias, alias El Chita, a quien versiones de inteligencia relacionaban con actividades de narcomenudeo.

El tercer ataque ocurrió, durante la madrugada del martes, en Quinta Cerrada del Chiquihuite y avenida Río de los Remedios, en la colonia San Juan y Guadalupe Ticomán, alcaldía Gustavo A. Madero.

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Un conductor de motocicleta de entre 35 y 40 años fue localizado sobre la cinta asfáltica, junto a una moto de color negro, luego de que vecinos de la zona reportaran escuchar varias detonaciones.

En los tres casos, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegaron dispositivos para tratar de localizar a los responsables, mientras el Ministerio Público inició las carpetas de investigación correspondientes.

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