La Real Sociedad será el nuevo equipo de Edson Álvarez

Después de todo, es altamente probable que Edson Álvarez no juegue más en la Segunda División de Inglaterra, con el West Ham. La Real Sociedad está muy interesada en el volante mexicano y a él le agrada mucho la posibilidad de ir al futbol de España, por lo que la operación está avanzada y podría anunciarse durante los próximos días.

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