Washington.— La cadena de televisión ABC, propiedad de Disney, demandó ayer a la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC, por sus siglas en inglés) por amenazar sus licencias de transmisión.

En la demanda, ABC, su empresa matriz Disney y las ocho estaciones locales cuyas licencias se ven afectadas, pidieron a un tribunal federal que detenga los procedimientos de renovación anticipada.

La FCC, bajo la presidencia de Brendan Carr, aliado del presidente Donald Trump, había ordenado en abril, una medida en sí misma poco frecuente, la revisión anticipada de ocho licencias propiedad de ABC, mucho antes de que esté previsto que expiren.

A finales de julio, Carr defendió las acciones de su organismo contra ABC, al afirmar que los radiodifusores tienen el deber de “operar en el interés público”.

La demanda, presentada en un tribunal federal en Washington, acusa a la administración del presidente Trump de hacer, a través de la FCC, una “campaña de represalia contra ABC por una sola razón: desaprueba lo que ABC transmite”. “Con el tiempo, esos ataques se han intensificado hasta convertirse en exigencias explícitas de que a ABC se le retiran sus licencias de transmisión debido a su discurso”, señala.

Trump se ha arremetido personalmente contra ABC en varias ocasiones, en particular contra el presentador del programa nocturno de la cadena, Jimmy Kimmel, y ha sugerido retirar licencias de transmisión. “Durante meses, la administración ha incrementado de manera constante la presión sobre ABC, culminando en la amenaza actual a las licencias de transmisión de las ocho estaciones propiedad de ABC”, dice la demanda.

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“La Comisión ha exigido una revisión de las licencias de las estaciones extraordinariamente pronto”, señala. “Ese calendario sub- raya el verdadero propósito de la comisión: coaccionar y tomar represalias contra una cadena que se niega a someterse a las exigencias del gobierno.

“Ante esta amenaza existencial, los demandantes no tienen otra opción que buscar reparación en el Poder Judicial frente a la flagrante represalia del gobierno por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión consagrado en la Primera Enmienda” de la Constitución, dice la demanda. Anna Gómez, la única comisionada de la FCC designada por un presidente demócrata, presentó la demanda como un acto de resistencia frente a lo que ella calificó de “intimidación gubernamental”.

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