Nogales, Arizona.— El vocero de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos sector Tucson, Jesús Vasavilbaso, ha visto cómo los traficantes de personas —que ahora son parte del Cártel de Sinaloa— se han diversificado con el uso de nuevas tecnologías, como drones, en la frontera sur con México.

Durante un recorrido en vehículo por el muro fronterizo de Arizona con Sonora —en el que participó EL UNIVERSAL junto con medios de otros países— observa cómo halcones escondidos cazan los movimientos de los agentes para tratar de librarlos y así cruzar personas, drogas y armas.

La “amenaza” ya no está sólo a ras de tierra, sino que ahora también se tiene que voltear a ver al aire, pero esto no es impedimento para la Patrulla Fronteriza porque —dice a EL UNIVERSAL— se ha adquirido tecnología para combatir estas aeronaves no tripuladas. Más detalles son reservados por temas de seguridad.

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Agentes de la Patrulla Fronteriza de EU aseguran que los coyotes y traficantes siempre han vigilado sus movimientos; sin embargo, ahora lo hacen con tecnología. Foto: Eduardo Dina/ EL UNIVERSAL

Además, la advertencia está hecha por la Border Patrol: “Por más que usen tecnología, nosotros vamos a estar aquí defendiendo la frontera”. Hasta ahora, en esta sección no hay registros de ataques con drones contra los agentes.

“Eso es algo que nosotros hemos visto en la Patrulla Fronteriza siempre, la vigilancia de los coyotes y los traficantes viendo nuestros movimientos, ahora con la tecnología. Ellos también utilizan los drones para estar viendo nuestros movimientos. La mayoría del tiempo esos drones están en la frontera, no cruzan de este lado. Pero si llegan a cruzar, entonces nosotros también tenemos la tecnología, tenemos helicópteros para poder combatir esas amenazas”, comenta Vasavilbaso a El Gran Diario de México.

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“La mayoría de los drones los usan para observar, para estar vigilando el movimiento de los agentes. También nosotros tenemos nuestra propia tecnología, también podemos vigilar qué es lo que pasa. Por más que usen tecnología, nosotros vamos a estar aquí defendiendo la frontera 24 horas al día, siete días a la semana”, advierte.

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La Patrulla Fronteriza en esta zona celebra el muro tecnológico que refuerza la administración del presidente Donald Trump, con sensores, cámaras de videovigilancia de última generación y más alambre de púas. Esta es la primera defensa de contención.

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A 40 grados de temperatura, el agente Vasavilbaso da cuenta en su recorrido de cómo el ejército de Estados Unidos ayuda a colocar rollos de alambres de púas en el muro de acero reforzado.

Las viejas prácticas de cruzar por túneles a las personas también siguen latentes; hace tan sólo dos meses se descubrió uno cerca de la frontera con Nogales.

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La seguridad en las calles estadounidenses de Nogales y su estructura de drenaje fue reforzada con “muros” subterráneos para impedir el paso de migrantes.

El agente J. Hulog celebra que hace tiempo los niños dejaron de ser usados para intentar cruzar droga por los túneles.

Colaboración

Para el jefe de la Patrulla Fronteriza en Tucson, John Morris, la colaboración con las autoridades de México siempre ha sido buena; afirma que entienden lo que tratan de lograr juntos ambos países en cuestión de seguridad fronteriza. En la sede del sector Tucson, confirma en respuesta a este medio que el Cártel de Sinaloa opera mayormente en la frontera de Arizona con Sonora, con nuevas estrategias en redes sociales para enganchar a más personas, e incluso con el uso de más tecnología.

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Morris inició su carrera profesional en 1996 en el sector río Bravo y, dice, siempre ha tenido una muy buena colaboración con las autoridades mexicanas en la franja fronteriza, no necesariamente con los recientes cambios de gobiernos. “Entre fronterizos entendemos lo que estamos tratando de lograr juntos, y trabajamos bien entre nosotros. Yo no diría que es necesariamente mejor ahora, ya que en mi experiencia siempre ha sido buena [la relación]. Si necesitan lo que sea de nosotros, hacemos todo lo posible por apoyarles, y cuando nosotros necesitamos algo de ellos, siempre hacen todo lo posible por apoyarnos”.

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