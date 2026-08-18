Especialistas en medio ambiente y cambio climático alertaron sobre sequías prolongadas, canículas, estrés hídrico y riesgo de incendios en el norte y noroeste de México, mientras que en el centro, sur y sureste, se registrarán lluvias por debajo del promedio entre julio y agosto y por arriba del promedio entre septiembre y octubre. Lo anterior, debido a la intensificación del fenómeno climático El Niño, durante 2026 y 2027.

Durante la temporada de invierno, los expertos prevén mayor número de frentes fríos, y en primavera las precipitaciones disminuirán en el norte del país, se presentará un aumento generalizado de temperatura y se incrementarán las olas de calor y los incendios forestales, trayendo consigo afectaciones a la salud y seguridad alimentaria a nivel nacional.

De acuerdo con Andreas Fischlin, copresidente del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), El Niño es una fase de la denominada Oscilación del Sur-El Niño (ENSO). En este periodo, el Océano Pacífico se calienta de forma inusual hacia el este, en otras palabras, hacia la costa sudamericana, y en particular la costa peruana, en donde los vientos soplan con menor intensidad de lo habitual.

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Así, en países como Perú, Colombia y México llegan aguas inusualmente cálidas, lo cual aumenta la temperatura y ocasiona eventos extremos. El experto estima que El Niño situará a 49 millones de personas de 45 países en una situación de inseguridad alimentaria aguda para finales de 2027. Además, prevé que los mayores impactos se produzcan en Centro América y el sur de África, porque se proyecta que esta región registre el mayor aumento proporcional (83.1 %) de todas las zonas analizadas (16 millones de personas).

“El cambio climático es un proceso a largo plazo dentro del sistema climático, totalmente independiente de El Niño-Oscilación del Sur (ENSO). Sin embargo, ambos fenómenos se superpondrán en los próximos meses y hasta bien entrado el año 2027, lo que probablemente conducirá a récords de temperatura global”, sostuvo durante una conferencia magistral.

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Temperatura del planeta aumenta 1.5 grados

Francisco Estrada, del Programa de Investigación en Cambio Climático impulsado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), advirtió que el planeta ya aumentó 1.5 grados centígrados, mientras que México ya excede este calentamiento por 1.90 grados, así, se posiciona en el octavo lugar a nivel mundial por calentamiento. Además, explicó que los eventos extremos recientes de El Niño de 1997, 1998, 2015, 2016, generaron impactos económicos globales estimados en de 2 a 4 billones de dólares a nivel global.

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“Ahora lo que El Niño va a hacer, sobre todo para el 2027, nos va a dar un empujoncito temporal, pero que nos va a poner muy cerca de límites, se nos va a enseñar cómo se comporta el mundo con un evento extraordinario de El Niño y este nivel de calentamiento. Los pronósticos son que este año acabemos con 1.59 (grados más), que acabemos en el segundo año más cálido o el primer año más cálido de la historia”, advirtió.

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Cambio climático, nuevo peligro para sistema financiero

Durante el seminario “El Niño 2026: La liga con la emergencia climática global, qué esperar y cómo prepararnos”, organizado por la Iniciativa Climática de México (ICM), también se expuso que el cambio climático se ha reconocido como una nueva fuente de riesgo para el sistema financiero y sus impactos, principalmente de las sequías, lo que se reflejó en una contracción de 3.3 del Producto Interno Bruto (PIB) agropecuario en 2024.

Jorge Zavala, del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Máxima Casa de Estudios, informó que El Niño causará más ondas de calor, cada vez más largas e intensas, lo que causará golpes de calor, menores precipitaciones y a su vez, aumento del nivel del mar en el pacífico mexicano, más frentes fríos y peor calidad del aire.

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“Hay que tener el sistema de salud, el sistema de protección civil, la información a la población preparada. Hay que tener refugios incluso para cuando viene una onda de calor, algo similar a cuando viene un huracán para tener opciones de evacuación en zonas altamente vulnerables y tomar políticas que reduzcan algunas prácticas que pueden detonar incendios”, dijo.

Atlas de Vulnerabilidad se transforma

Al respecto, Celia Piguerón, coordinadora general de Adaptación al Cambio Climático y Ecología del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), informó que el Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático se transformará en la Plataforma Nacional de Riesgos Climáticos y Adaptación, con el propósito de actualizar protocolos de la Ley General de Cambio Climático y establecer una mejor disponibilidad de datos.

A través de un modelo digital, será posible visualizar escenarios, prevenir riesgos sectoriales y mapear acciones de adaptación en el territorio nacional, así como fichas climáticas por cada entidad federativa. También contempla establecer un portafolio financiero, fomentar alianzas multisectoriales y diagnósticos de riesgo climático.

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“El Niño lejos de ser un asunto técnico reservado a especialistas, tiene implicaciones directas sobre la vida cotidiana, sus efectos pueden sentirse en la disponibilidad del agua, la protección agrícola, los incendios forestales, las inundaciones, las olas de calor y la salud de la población. Por ello hablar de El Niño implica hablar de ciencia, pero también de gestión de riesgos políticas y capacidad institucional”, expresó Abraham Ortínez.

El director general del INECC explicó que los avances científicos indican que habrá una intensificación de la variabilidad asociada a El Niño y mayor frecuencia de algunos eventos extremos, cuyos efectos pueden ser amplificados por el calentamiento global.

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Señaló que investigaciones recientes estiman que durante el verano de un “Niño fuerte”, las condiciones de calor extremo pueden afectar el territorio, donde se encuentra cerca de dos terceras partes de la población y del Producto Interno Bruto. Por lo que reiteró que sus efectos no ocurren de manera aislada, pues pueden afectar simultáneamente al agua, la producción de los alimentos, energía y los ecosistemas.

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Respuesta ante El Niño debe ser colectiva

“La respuesta frente a El Niño debe ser colectiva que requiere de la colaboración de los distintos órdenes de gobierno, la academia, el sector privado, las organizaciones sociales y las comunidades. El Niño 2026 no debe entenderse como una crisis inevitable, sino como una prueba anunciada y una oportunidad para actuar”, subrayó.

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En ese sentido, Margarita Caso, directora general de Conservación y Gestión de Mares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), explicó que es necesario reducir las presiones locales, la contaminación, recuperar cuerpos de agua y conservar material genético para después restaurarlos, especialmente de ecosistemas como bosques de macroalgas, arrecifes y manglares.

La doctora Fabiola Sosa, jefa del Área de Crecimiento Económico y Medio Ambiente de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), señaló que el cambio climático y El Niño representan un doble fenómeno, tanto de sequías como inundaciones, así como de eventos y fenómenos ecológicos extremos que tienen impactos en los distintos sectores productivos: agricultura, industria y en la energía.

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Recordó que el Banco de México estimó que los efectos de El Niño en el periodo 2023-2024 tuvieron un impacto en el PIB de entre 164 a 188 mil millones de pesos, especialmente en el sector agrícola y derivado de la sequía. Mientras que en la industria manufacturera se registraron entre 107.2 a 130.7 mil millones de pesos.

“¿Tenemos a alguien del sector industrial, de la Coparmex?, ¿nadie? tendrían que estar aquí sentados. ¿Tenemos alguien de Hacienda, que son los que ponen los pesos para las acciones?, ¿nadie? Estamos usualmente los mismos que estamos siempre y tenemos que traer y sentar a los que inciden de manera importante en los procesos de toma de decisiones porque el cambio climático no es un tema relevante ni prioritario en muchas de las decisiones que se toman y la industria va a ser particularmente afectada”, cuestionó.

La experta calificó como necesario que se reformulen políticas, se reubiquen actividades económicas intensivas en el consumo de agua en lugares con estrés hídrico, prohibir los asentamientos irregulares y revisar las concesiones de agua, pues las sequías e inundaciones se registrarán en todo el país de seguir con este ritmo.

“¿Para eso qué se necesita? La autoridad presente, sin la autoridad presente, por más que esté en la academia y las organizaciones de la sociedad civil, no vamos a poder hacer nada. Necesitamos que la Conagua asuma cuáles son los cuerpos de agua federales y que los defienda. Y revisar las concesiones, las concesiones no incluyen el componente de variabilidad climática y es fundamental”, aseguró este martes.

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