La Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer la formación de dos zonas de baja presión en el Océano Pacífico, las cuales tienen de 30 a 50 por ciento de posibilidad de desarrollo ciclónico a lo largo de siete días.

En redes sociales, dicho organismo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), detalló las entidades de México cercanas a estas áreas y sus probabilidad del desarrollo ciclónico.

La primera se espera que se forme en la costa sur de Colima, Guerrero, Jalisco y Michoacán, y cuenta con un 30% de posibilidad para desarrollo ciclónico en una semana.

Lee también Aseguran casi dos toneladas de cocaína en Guerrero; golpe al narco asciende a 400 mdp

La segunda se prevé que tome forma al suroeste de la península de Baja California y posee un 50 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico en siete días.

De acuerdo con el glosario técnico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una zona de baja presión esa asociada a la presencia de nubosidad y chubascos.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft