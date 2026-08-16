Liga MX: Atlas vs Tigres – EN VIVO – Jornada 4 – Apertura 2026

La jornada sabatina del futbol mexicano finaliza con el partido que disputarán el Atlas y los Tigres en el estadio Jalisco.

El equipo rojinegro recibe al auriazul en el inmueble tapatío, con el objetivo de quedarse con la victoria y sumar otros tres puntos en el Apertura 2026.

Los Zorros de Hernán Crespo buscarán su tercer triunfo en el naciente torneo de la Liga MX, luego de que vencieran al León y al Santos en las primeras dos fechas.

No obstante, en la tercera fecha, antes de que se pausara el certamen por la Leagues Cup, el conjunto de Guadalajara perdió (0-2) con el Monterrey, por lo que tratará de regresar a la senda de la victoria.

Además, en el torneo binacional en el que compiten los clubes de la Liga MX contra los de la Major League Soccer (MLS), el Atlas perdió dos encuentros (Columbus Crew y Charlotte FC), por lo que necesita recuperar el buen momento que tenía al inicio del semestre.

Por su parte, los Tigres intentarán conseguir su primer triunfo en el Apertura 2026, después de que cayeran con el Tijuana y el Querétaro y empataran con el Atlético San Luis.

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Es decir, el equipo de San Nicolás de los Garza apenas cuenta con un punto en las primeras tres jornadas del actual torneo del futbol mexicano.

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Aunado al mal momento que vive en el certamen local, en la Leagues Cup tampoco pudo ofrecer su mejor actuación y no fue capaz de obtener un solo triunfo en los tres juegos que disputó.

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Empató con el Real Salt Lake, con el Minnesota United y con el Vancouver Whitecaps, por lo que ya suma seis juegos oficiales sin poder sumar de a tres.

Cabe resaltar que los Tigres suman cinco partidos consecutivos sin perder con el Atlas, con saldo dos victorias y tres empates.

La última ocasión que cayeron fue en la Jornada 8 del Apertura 2023, es decir, están por cumplirse tres años (17 de septiembre) desde entonces.

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El partido entre rojinegros y auriazules será transmitido a través de las pantallas de Canal 5, TUDN y ViX Premium.

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Aquí puedes seguir el minuto a minuto del Atlas vs Tigres