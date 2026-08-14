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Después de días de especulación, el Atlante anunció de forma oficial la pausa de su vínculo con David Ospina del club. El portero colombiano no ha jugado ni un solo minuto con el club,
Ospina llegó al apodado "Equipo del Pueblo" para esta campaña, luego de haber sido parte de la Selección de Colombia durante la Copa del Mundo 2026, en la que no disputó ningún partido.
"Decidimos por mutuo acuerdo poner en pausa el vínculo. No va a a cobrar este mes, vamos a esperar este mes y esperamos que todo salga bien. Él en verdad quiere venir", señaló Emilio Escalante Jr., vicepresidente del club azulgrana, en el programa Los Protagonistas de TV Azteca.
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