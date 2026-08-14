Universal Deportes | 14-08-26 | 10:55 |

Después del parón por la , la Liga MX regresa este fin de semana con la Jornada 4 del torneo Apertura 2026, fecha en la que los partidos se jugarán entre sábado, domingo y lunes.

Para el sábado se jugarán solamente tres duelos. Las acciones comienzan con el Atlante frente al Toluca, partido en el que los Potros buscan una nueva sorpresa en lo que va del torneo para seguir con el buen paso que manejan hasta el momento.

Rayados de Monterrey recibe a los Bravos de Juárez en el Estadio BBVA en el segundo juego de este día. Para cerrar la actividad sabatina está el cruce del Atlas frente a Tigres en punto de las 21:10 horas del centro de México.

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El domingo la agenda está mucho más cargada y destaca la participación de los llamados cuatro grandes del futbol mexicano. A mediodía, los Pumas chocan contra los Gallos del Querétaro en CU.

Más tarde, América, clasificado a cuartos de final de la Leagues Cup, le hacen los honores al Atlético de San Luis en el Estadio Banorte para buscar mantenerse en lo más alto de la clasificación.

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Las Chivas viajan a Torreón para enfrentarse al Santos, en un duelo en el que los rojiblancos llegan como favoritos para poder llevarse las tres unidades del encuentro.

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El cierre de la actividad dominical será protagonizada por el Xolos de Tijuana frente a Cruz Azul en el Estadio Caliente.

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En lunes solamente hay dos juegos para ponerle fin a la Jornada 4 del Apertura 2026. Necaxa recibe al León en Aguascalientes y Pachuca hace lo mismo ante Puebla en el Estadio Hidalgo.

Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO Jornada 4 del Apertura 2026

Sábado 15 de agosto

  • Atlante vs Toluca | 17:00 horas | Azteca 7, ESPN y Disney+ Premium
  • Monterrey vs FC Juárez | 19:10 horas | TUDN, Canal 5 y VIX Premium
  • Atlas vs Tigres | 21:10 horas | TUDN, Canal 5 y VIX Premium

Domingo 16 de agosto

  • Pumas vs Querétaro | 12:00 horas | VIX Premium
  • América vs San Luis | 17:00 horas | TUDN, Canal 5 y VIX Premium
  • Santos vs Chivas | 19:00 horas | ESPN y Disney+ Premium
  • Xolos de Tijuana vs Cruz Azul | 21:10 horas | FOX One

Lunes 17 de agosto

  • Necaxa vs León | 19:00 horas | Fox One
  • Pachuca vs Puebla | 21:00 horas | Fox One

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