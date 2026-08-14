En su último juego en la Leagues Cup 2026, Chivas anotó por primera vez en la campaña más de un gol, luego de vencer 2-1 al Sounders de Seattle, pero ninguno fue obra de sus centros delanteros.

Con seis juegos en este arranque de campaña (tres en Liga MX y tres en Leagues Cup), la tercia de atacantes rojiblancos no ha encontrado la portería rival.

En este momento, Armando González, Ricardo Marín y Ángel Sepúlveda son las opciones que tiene Gabriel Milito en el eje del ataque y los tres atraviesan una extensa sequía en el Rebaño.

El caso más preocupante es el de la Hormiga, quien no ha marcado desde el mes de abril, ligando 12 duelos sin gol. En los seis partidos de este inicio de temporada, el mundialista mexicano suma 359 minutos en los que no ha podido romper el maleficio.

El segundo ariete con más minutos jugados es Sepúlveda, con 159. Una expulsión en Liga MX mermó la oportunidad de tener más tiempo de juego; aun así, es uno de los cambios recurrentes para Milito, pero no ha respondido.

Por último, aparece Marín, con 141 minutos totales. Ya había encontrado el tanto frente al Sounders, pero se anuló el gol por su posición en fuera de juego.

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Ante la falta de contundencia, Roberto Alvarado ha dado un paso hacia enfrente para cargar con la ofensiva. El Piojo ya suma tres de las cinco anotaciones en el torneo. Luis Rey y Santiago Sandoval son los otros dos colaboradores.

La siguiente cita de los arietes rojiblancos es contra Santos en Torreón, un escenario en el que, por el presente de los Guerreros, se coloca como una gran oportunidad para romper la sequía.

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