Podcast | 14-08-26 | 05:58 |

La inteligencia artificial ya entró al Congreso mexicano. Hablar en tribuna es parte de la representación política: permite explicar una decisión, justificar un voto y dejar asentada una posición en el registro público. Pero, ¿el uso de estas herramientas hace que nuestros legisladores sean más productivos o sustituye el trabajo intelectual, el razonamiento sobre las iniciativas que se van a votar y sobre las leyes que aplicarán para todos nosotros? Sergio Bárcena, analista político, especialista en temas legislativos y director de Buró Parlamentario, nos habla al respecto.

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