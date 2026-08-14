Cuando se habla de clavados en México, la conversación suele ir en torno a medallas olímpicas, campeones mundiales y una tradición que ha convertido al país en gran potencia. Sin embargo, más allá de los nombres que han marcado época, existe una nueva camada de atletas que comienza a abrirse camino en las plataformas y trampolines internacionales.

Mia y Lia Cueva, Aranza Vázquez, Alejandra Estudillo, Emilio Treviño y Zyanya Parra, representan el presente y futuro de una escuela que continúa produciendo clavadistas capaces de competir por medallas.

Ante la aparición de estos jóvenes, Randal Willars, una de las máximas figuras de los clavados mexicanos en la actualidad, reconoció el entusiasmo que le genera ver el relevo generacional. En entrevista con EL UNIVERSAL Deportes, destacó la calidad de todos.

“Es algo muy importante, las nuevas generaciones vienen muy fuertes. Ellos ya tienen resultados y una calidad increíble. Hablamos de que tienen un gran futuro y oportunidades para mejorar. Tengo el papel de aportarles experiencia, así como lo viví con Paola Espinosa, Rommel Pacheco o Jahir Ocampo, con quienes tuve la oportunidad de entrenar”, mencionó.

Desea que todos tengan la mejor preparación.

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