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Aviones cazas de la OTAN derribaron un dron que entró en el espacio aéreo de Letonia, confirmaron el Ministerio de Defensa del país europeo y la propia Alianza Atlántica.
La vecina Finlandia también impuso restricciones temporales al tráfico aéreo y marítimo como medida preventiva, informó su ejército.
"Los cazas (de la OTAN) lograron derribar un avión no tripulado extranjero que había entrado en Letonia", escribió el ministerio letón en la red social X, tras una primera información de las fuerzas armadas de esta república báltica.
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La Alianza Atlántica indicó por su parte que un avión de combate italiano, bajo su mando, abatió un dron. No especificó su origen.
"Está en curso una investigación y la OTAN está en contacto estrecho con las autoridades letonas", indicó la portavoz Allison Hart.
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Esta interceptación ocurre en un contexto de creciente preocupación en Europa por la actividad de drones vinculada a la guerra entre Rusia y Ucrania.
Por su parte, Rusia afirmó haber derribado 54 drones ucranianos en la región militar de Leningrado, que incluye San Petersburgo, y reportó un incendio en el puerto de Ust-Luga tras el ataque.
Letonia se encuentra aproximadamente a medio camino entre Ucrania y San Petersburgo.
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En junio, aviones franceses desplegados en el marco de la misión de patrullaje aéreo de la OTAN en el Báltico derribaron otro dron en Letonia, la primera interceptación de este tipo en el país.
Asimismo, las autoridades alemanas hallaron la semana pasada un dron cargado con explosivos en el aeropuerto de Leipzig, en el este del país.
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