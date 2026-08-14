Mundo | 14-08-26 | 07:43 |

El Banco Mundial (BM) anunció, en un comunicado, que ya desembolsó 200 millones de dólares (mdd) en ayuda de emergencia para apoyar al gobierno de , tras el terremoto que ha causado al menos 285 muertos.

El BM también ha puesto en marcha "un estudio rápido para determinar el costo del terremoto y así ayudar al gobierno a contar con una primera estimación del impacto económico", subrayó la institución con sede en Washington.

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mcc

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