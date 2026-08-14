El Banco Mundial (BM) anunció, en un comunicado, que ya desembolsó 200 millones de dólares (mdd) en ayuda de emergencia para apoyar al gobierno de Colombia, tras el terremoto que ha causado al menos 285 muertos.

El BM también ha puesto en marcha "un estudio rápido para determinar el costo del terremoto y así ayudar al gobierno a contar con una primera estimación del impacto económico", subrayó la institución con sede en Washington.

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