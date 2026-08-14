Este viernes 14 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informa a través de La Mañanera del Pueblo sobre los temas más relevantes de su gobierno y resuelve preguntas de la prensa.

Sigue el minuto a minuto de la conferencia matutina desde Palacio Nacional y no te pierdas de las noticias más importantes.

Nación 08:09 AM "Esta cancelación de visas que han hecho, tiene un sentido político, esencialmente, porque no es parejo a todos los países", señala Sheinbaum Pardo sobre la revocación de la visa estadounidense a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. "Es un sentido de injerencia en la política mexicana, no veo yo otra razón, y lo usa la derecha mexicana, que cada vez es más entreguista a los Estados Unidos", comenta.

Nación 08:06 AM Sergio Salomón Céspedes indica que, para garantizar la protección a los connacionales que son repatriados de Estados Unidos, se lleva a cabo la estrategia de no repetición, para evitar que se violen los derechos de los mexicanos o tengan peligros como ser reclutados por el crimen organizado.

Nación 07:54 AM Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación, señala que 34 dependencias del gobierno federal participan en México te Abraza, para garantizar la reintegración de los mexicanos deportados de Estados Unidos. "A todas y a todos se les brinda información, alimentos, acceso a llamadas telefónicas y asesoría jurídica en todo momento", indicó Rodríguez Velázquez al señala que el gobierno de México ha brindado 1 millón 567 mil servicios.

Nación 07:51 AM Sergio Salomón Céspedes, director general del Instituto Nacional de Migración, da el informe sobre el programa México te abraza, indica que al momento han ingresado 271 mil 193 connacionales, 171 mil 528 de ellos ingresaron por vía terrestre y 99 mil 665 ingresaron por vía aérea.

Nación 07:44 AM Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Anuncia que este fin de semana la gira de trabajo será en Tamaulipas, para inaugurar dos hospitales y obras hidráulicas y carreteras, así como reuniones en jóvenes construyendo el futuro. También destaca que se retomará información del programa México te Abraza la estrategia nacional para recibir, asistir y reintegrar a los connacionales que regresan o son repatriados desde Estados Unidos.

La Presidenta anuncia que Los Tigres del Norte serán reconocidos por el Consejo Nacional de la Música durante la semifinal de la segunda edición de México Canta, que se llevará a cabo en el Orpheum Theatre en Estados Unidos.

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