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Entre verano y otoño, ciertos destinos costeros de México son afortunados al recibir al tiburón ballena, el pez más grande del mundo, que viaja largas distancias en búsqueda de alimento y aguas más cálidas.
Dos de los sitios más famosos para el avistamiento y nado con este ‘gigantón’ son la Reserva de la Biósfera Tiburón Ballena en Quintana Roo y la Bahía de La Paz en Baja California Sur. Pero hay otro lugar en el mar de Cortés donde te lo puedes encontrar: en las aguas que bañan el estado de Baja California.
¿Cómo es el tiburón ballena?
Como mencionamos, el tiburón ballena es el pez más grande del mundo. Llega a medir de 12 a 18 metros de longitud y a pesar 30 toneladas.
Es muy fácil reconocerlo, pues tiene una tonalidad gris o azul oscuro, con manchas circulares, líneas blancas (horizontales y verticales), cabeza plana con un enorme hocico, dos aletas caudales y una dorsal que puede medir más de 2 metros.
Que no te espante su nombre. A pesar de ser un tiburón, los humanos no están en su dieta, y por eso es una especie ideal para estar con ella en el agua a corta distancia. Se alimenta principalmente de plancton y otros peces pequeños.
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Está presente en mares de todo el mundo, aunque su ‘preferencia’ son los tropicales, con aguas a temperaturas de entre 26.5 °C y 32 °C. Aún así, es una especie altamente migratoria.
¿Cuándo es la temporada de tiburón ballena en Baja California?
En el caso de Baja California, el tiburón ballena arriba a la Reserva de la Biósfera Bahía de los Ángeles, Canales de Ballenas y Salsipuedes: todo esto es un ecosistema marino protegido que abarca 3,880 kilómetros cuadrados, algo así como el tamaño del estado de Tlaxcala.
Se encuentra en la costa sureste de Baja California, frente a la Isla Ángel de la Guarda (parte de las Islas y áreas protegidas del Golfo de California que son Patrimonio de la Humanidad) y en el Valle de los Cirios, otra importante Área Natural Protegida con paisajes desérticos.
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Desde San Quintín son unas 4 horas y media en auto, mientras que de Tijuana son 7 horas, aproximadamente
Tours de avistamiento y nado con tiburón ballena en Baja California
Los tours de avistamiento y nado con tiburón ballena parten del pueblo de Bahía de los Ángeles y duran entre 4 y 5 horas.
A bordo de pangas pequeñas (hasta para 6 personas), se hacen paseos por la zona costera y el mar de Cortés, incluidas algunas islas frente a la bahía, entre las que destacan Calavera y Smith, ambas con colonias de leones marinos.
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Se hacen paradas para hacer esnórquel y observar algunas de las 900 especies de peces en la región, disfrutar algunas playas prácticamente vírgenes y también del arco de piedra natural en la Isla La Ventana.
Si en la zona se registran menos de 5 tiburones ballena, el nado no está permitido; con 5 o más ejemplares se puede hacer en grupos de máximo 4 personas, siempre bajo la supervisión de un guía certificado y manteniendo una distancia de 2 metros con respecto a la cabeza, costados y a 3 metros de la cola.
El tiempo máximo de interacción es de solo 30 minutos. Por supuesto, está prohibido tocar, montar y perturbar a los ejemplares.
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Además de estas medidas obligatorias, es indispensable contratar servicios autorizados y certificados por las autoridades medioambientales. Consúltalas en Facebook: ‘Áreas Naturales Protegidas Bahía de los Ángeles’.
¿Cuánto cuesta nadar con el tiburón ballena en Baja California?
Entre las agencias y touroperadores autorizados para los tours de avistamiento y nado en Baja California, están:
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- Carlos Sport Fishing: desde $4,200 por una embarcación para 6 personas. Facebook: ‘Carlos Sport Fishing’.
- Mayra’s Sportsfishing and Tours: desde $4,500 pesos por una embarcación para 6 personas. WhatsApp: (646) 103 7209.
- Ricardo’s Diving Tours: desde $4,500 pesos por una embarcación para 6 personas. Facebook: ‘Ricardo’s Diving Tours’.
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