Entre verano y otoño, ciertos destinos costeros de México son afortunados al recibir al tiburón ballena, el pez más grande del mundo, que viaja largas distancias en búsqueda de alimento y aguas más cálidas.

Dos de los sitios más famosos para el avistamiento y nado con este ‘gigantón’ son la Reserva de la Biósfera Tiburón Ballena en Quintana Roo y la Bahía de La Paz en Baja California Sur. Pero hay otro lugar en el mar de Cortés donde te lo puedes encontrar: en las aguas que bañan el estado de Baja California.

¿Cómo es el tiburón ballena?

Como mencionamos, el tiburón ballena es el pez más grande del mundo. Llega a medir de 12 a 18 metros de longitud y a pesar 30 toneladas.

Es muy fácil reconocerlo, pues tiene una tonalidad gris o azul oscuro, con manchas circulares, líneas blancas (horizontales y verticales), cabeza plana con un enorme hocico, dos aletas caudales y una dorsal que puede medir más de 2 metros.

Foto: Facebook 'Áreas Naturales Protegidas Bahía de los Ángeles'

Que no te espante su nombre. A pesar de ser un tiburón, los humanos no están en su dieta, y por eso es una especie ideal para estar con ella en el agua a corta distancia. Se alimenta principalmente de plancton y otros peces pequeños.

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Está presente en mares de todo el mundo, aunque su ‘preferencia’ son los tropicales, con aguas a temperaturas de entre 26.5 °C y 32 °C. Aún así, es una especie altamente migratoria.

¿Cuándo es la temporada de tiburón ballena en Baja California?

En el caso de Baja California, el tiburón ballena arriba a la Reserva de la Biósfera Bahía de los Ángeles, Canales de Ballenas y Salsipuedes: todo esto es un ecosistema marino protegido que abarca 3,880 kilómetros cuadrados, algo así como el tamaño del estado de Tlaxcala.

Foto: Secretaría de Turismo de Baja California

Se encuentra en la costa sureste de Baja California, frente a la Isla Ángel de la Guarda (parte de las Islas y áreas protegidas del Golfo de California que son Patrimonio de la Humanidad) y en el Valle de los Cirios, otra importante Área Natural Protegida con paisajes desérticos.

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Desde San Quintín son unas 4 horas y media en auto, mientras que de Tijuana son 7 horas, aproximadamente

Tours de avistamiento y nado con tiburón ballena en Baja California

Los tours de avistamiento y nado con tiburón ballena parten del pueblo de Bahía de los Ángeles y duran entre 4 y 5 horas.

A bordo de pangas pequeñas (hasta para 6 personas), se hacen paseos por la zona costera y el mar de Cortés, incluidas algunas islas frente a la bahía, entre las que destacan Calavera y Smith, ambas con colonias de leones marinos.

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Foto: Secretaría de Turismo de Baja California

Se hacen paradas para hacer esnórquel y observar algunas de las 900 especies de peces en la región, disfrutar algunas playas prácticamente vírgenes y también del arco de piedra natural en la Isla La Ventana.

Si en la zona se registran menos de 5 tiburones ballena, el nado no está permitido; con 5 o más ejemplares se puede hacer en grupos de máximo 4 personas, siempre bajo la supervisión de un guía certificado y manteniendo una distancia de 2 metros con respecto a la cabeza, costados y a 3 metros de la cola.

Foto: Facebook 'Secretaría de Turismo de México'

El tiempo máximo de interacción es de solo 30 minutos. Por supuesto, está prohibido tocar, montar y perturbar a los ejemplares.

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Además de estas medidas obligatorias, es indispensable contratar servicios autorizados y certificados por las autoridades medioambientales. Consúltalas en Facebook: ‘Áreas Naturales Protegidas Bahía de los Ángeles’.

¿Cuánto cuesta nadar con el tiburón ballena en Baja California?

Entre las agencias y touroperadores autorizados para los tours de avistamiento y nado en Baja California, están:

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Carlos Sport Fishing: desde $4,200 por una embarcación para 6 personas. Facebook: ‘Carlos Sport Fishing’.

Mayra’s Sportsfishing and Tours: desde $4,500 pesos por una embarcación para 6 personas. WhatsApp: (646) 103 7209.

Ricardo’s Diving Tours: desde $4,500 pesos por una embarcación para 6 personas. Facebook: ‘Ricardo’s Diving Tours’.

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