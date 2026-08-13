Estamos a nada del esperado fin de semana, así que si quieres darte un respiro de la CDMX, más vale que prepares tu próxima salida y consideres estas 5 propuestas.

Tour al amanecer o atardecer en Real del Monte

Real del Monte, a 1 hora y 45 minutos de CDMX, es uno de los pueblos mágicos más bonitos de México, situado en el Corredor de la Montaña en el estado de Hidalgo.

Para el fin de semana, únete a este tour a bordo de un vehículo todoterreno, de la agencia 4x4 de Aventura RDM.

Foto: 4x4 de Aventura RDM

Hay varias opciones, y una de las mejores es ‘The Real Adventure’. Ya sea al amanecer o al atardecer, el recorrido incluye una ruta en el bosque donde hay peñas increíbles, una parada para tomar un café con pan y un mirador desde el punto más alto del pueblo. También hay un paseo por la Presa de Santa Rosa.

Disponible el fin de semana a las 5:00 a.m. o 5:00 p.m.

Tiene un costo de $450 pesos por persona.

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WhatsApp: (771) 289 2370.

Picnic en Tepotzotlán

Tepotzotlán es el pueblo mágico más cercano a la CDMX, aproximadamente a 55 minutos en auto y, más allá del impresionante Museo Nacional del Virreinato, sus paisajes son ideales para desconectarse un fin de semana.

En las faldas de la Sierra de Tepotzotlán está la Presa La Concepción, un enorme cuerpo de agua rodeado de un entorno semidesértico, un buen lugar para organizar un picnic romántico como el que ofrece la agencia Paseos Turísticos.

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Disfruta de un día de campo en la naturaleza. Incluye pasta con pollo, tocino y una copa de vino (espumoso o tinto).

Disponible el sábado 15 y domingo 16 desde las 9:00 a.m.

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Tiene un costo de $920 pesos por pareja. Incluye transporte desde Tepotzotlán, alimentos, vino y canasta de picnic.

WhatsApp: (55) 5494 3965.

Tour de bares y cantinas en Puebla

La ciudad de Puebla, a 2 horas de CDMX, es bien conocida por su comida, aunque una mención aparte merecen sus bebidas tradicionales, las cuales encuentras en varios establecimientos del centro histórico.

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No te puedes perder el tour ‘7 pecados por cantinas de Puebla’ de la touroperadora Turísticos Poblanos.

Conoce la mezcalería Bar del Marqués del Ángel, la Licorería San Pedrito, La Pasita de la 3 Sur, el bar Ópera, el Salón Corona, La Pasita de la 5 Oriente y el bar Capri. En cada uno probarás su bebida más emblemática.

Foto: Turísticos Poblanos

Disponible el sábado 15 a las 5:00 p.m.

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Tiene un costo de $1,500 pesos por persona.

WhatsApp: (222) 324 7159.

Tour histórico y natural en Tlaxcala

Muy cerca del Santuario de Luciérnagas de Nanacamilpa, a menos de 2 horas de CDMX, hay muchos atractivos históricos y naturales para conocer un fin de semana.

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La touroperadora Ciudad Luciérnaga tiene tours que incluyen visita al Exconvento Franciscano de Hueyotlipan del siglo XVI, con murales antiguos; las ruinas de la Hacienda La Blanca del siglo XIX; y las minas de tiza, una especie de cuevas laberínticas abandonadas de los que se extraía carbonato de calcio desde los años 50.

Foto: Ciudad Luciérnaga

Disponible el sábado 15 y domingo 16 en varios horarios.

Tiene un costo de $380 pesos por persona.

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WhatsApp: (748) 106 3455.

Paseo por el Bosque de los Hongos Azules en Morelos

Al norte de Cuernavaca, dentro del Corredor Biológico Chichinautzin (a 1 hora y media de CDMX) y muy cerca del Parque Nacional Lagunas de Zempoala, hay un destino en medio de la naturaleza para disfrutar de ‘hongosto’.

Hablamos del Bosque de los Hongos Azules, un centro ecoturístico cuyo principal atractivo son los recorridos guiados por el bosque para identificar algunas de las especies de flora y fauna y, especialmente, algunas de las más de 100 clases de hongos que crecen en la zona, incluidos los de color azul.

Foto: El Bosque de los Hongos Azules

Al final, vas a probar muchos de ellos en su restaurante de estilo rústico. Hay sopas, sopes y quesadillas, además de otros platillos.

Disponible este fin de semana en diversos horarios.

El costo de la experiencia es de $220 pesos por persona; $320 si se incluyen 2 quesadillas, 1 sope y 2 vasos de agua de sabor al finalizar.

WhatsApp: (777) 130 7553.

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