Mexicali, Baja California.- El gobierno estatal bajacaliforniano es el que mejor paga a los policías, porque el salario forma parte de la estrategia para dignificar, profesionalizar y fortalecer a las corporaciones de seguridad pública.

Así lo afirmó la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda (Morena) y aseguró que Baja California se posiciona como la entidad del país que mejor remunera a sus elementos policiales.

En su momento, el general Laureano Carrillo Rodríguez, secretario de Seguridad Ciudadana, expresó que, de acuerdo con una evaluación nacional y una publicación realizada el 3 de julio por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como información presentada ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en 2026, Baja California fue reconocida como el estado con mejores condiciones salariales para sus policías.

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Dijo que la mejora salarial forma parte de las acciones impulsadas por la administración estatal, encabezada por la gobernadora Ávila Olmeda, para fortalecer a las corporaciones policiales y brindar mejores condiciones laborales a quienes se encargan de la seguridad pública.

Carrillo Rodríguez explicó que actualmente un policía en Baja California percibe alrededor de 29 mil 500 pesos mensuales antes de descuentos e impuestos. Precisó que la cifra presentada durante la conferencia superior a los 24 mil pesos corresponde al ingreso neto que recibe el elemento al final del mes.

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Asimismo informó que además del salario, se trabaja en otros esquemas de atención para los policías, con el propósito de reconocer su labor y ofrecerles mayor respaldo institucional.