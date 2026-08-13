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Luego de que los ministros y las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avalaron el decreto por el que se crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que continúa y “no estaba parado”.
En su conferencia mañanera de este jueves 13 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo pidió a la Secretaría de Hacienda que informe cuántos recursos tiene el Fondo de Pensiones para el Bienestar y aseguró que ya no hay ninguna inconstitucionalidad.
“¿A partir de cuándo se estarían trasladando los fondos de las subcuentas, de estas cuentas que no han tenido movimientos, que están prácticamente olvidadas, hacia este fondo?”, se le preguntó.
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“Eso sigue, eso continúa, eso no estaba parado. El Fondo continúa con sus ingresos para poder tener lo que compensaría algunas de las pensiones para el salario medio”, respondió la titular del Ejecutivo federal.
“¿No cambia en nada el funcionamiento con esta declaración que hizo ayer la Corte?”, se le insistió.
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“No, más bien se aprueba lo que venía ya ocurriendo, ya no hay, digamos, ninguna inconstitucionalidad en este caso”, respondió.
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