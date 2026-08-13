La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dejó en manos de los partidos políticos la decisión de exigir o no licencia a los legisladores que busquen contender por otro cargo de elección popular, luego de que el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, planteara la posibilidad de que los diputados no tengan que separarse de sus funciones durante los meses previos a las campañas.

Cuestionada sobre si estaría de acuerdo con que los legisladores permanezcan en sus cargos mientras aspiran a otra posición y ante la posibilidad de que cerca de un centenar de diputados soliciten licencia en este periodo, la mandataria señaló que corresponde a cada partido establecer sus propias reglas para la selección de candidaturas.

“Le corresponde a cada partido político decidir qué reglas pone para las candidaturas de su partido”, afirmó durante su conferencia.

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Ante la pregunta de si los legisladores deberían separarse de sus cargos, como ella ha planteado para funcionarios públicos que busquen participar en procesos electorales, Sheinbaum marcó distancia y aclaró que no corresponde al Poder Ejecutivo establecer esa condición para los diputados.

“Yo no le voy a decir a los diputados qué tienen que hacer”, respondió.

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La Presidenta explicó que su responsabilidad consiste en enviar propuestas legislativas al Congreso de la Unión, donde los legisladores determinan si las aprueban o no, mientras que las reglas internas para quienes buscan una candidatura corresponden a las propias fuerzas políticas.

“Yo envío propuestas legislativas y las aprueban, no las aprueban. Pero ya la decisión de un partido político de si le pide licencia a los diputados para participar nuevamente, pues decisión del partido político”, señaló.

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