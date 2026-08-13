Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, supuesto líder de “La Barredora”, señalado por los delitos de secuestro, extorsión agravada, asociación delictuosa y desaparición forzada, manifestó en una carta dirigida a la opinión pública y difundida por Víctor Hugo Arteaga de Xpectro FM, que es inocente porque nunca participó en los hechos que se le acusan.

El exfuncionario, conocido también como “El Abuelo” o “Comandante H” y con supuestos nexos al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) resaltó que existe una persecución política y mediática en su contra que ha vulnerado su reputación.

Bermúdez Requena, quien permanece en el penal del Altiplano, Estado de México, solicitó que su proceso sea llevado en apego a derecho y bajo el principio de igualdad procesal.

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Hernán Bermúdez. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

“Mi desempeño jamás fue improvisado; siempre estuvo sujeto al orden legal, coordinación institucional con las Fuerzas Federales reflejada en la mesa de seguridad, y a la confianza que el Estado depositó en mí”, subrayó el exfuncionario en la carta con fecha del 3 de agosto de este año.

Además, cuestionó la cobertura mediática de su caso, refirió que, a partir de septiembre de 2025, su imagen y reputación han sido atropelladas por algunos medios de comunicación.

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También advirtió sobre posibles decisiones judiciales fabricadas por terceros, apegados a beneficios procesales a cambio de acusaciones carentes de sustento.

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El Altiplano, prisión donde se encuentra recluido Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de "La Barredora" (19/09/2025). Foto: Especial

“Confío plenamente en la autonomía e imparcialidad del Poder Judicial de la Federación, y en que no permitirá que el juicio legal se sustituya por una persecución política o mediática, tal como lo ha expresado la Presidenta Dra C.S. P. garantizando los principios fundamentales del sistema penal acusatorio: Presunción de inocencia como regla de tratamiento y Juicio.

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“La carga de la prueba corresponde estrictamente a quien acusa con elementos sólidos, contundentes, claro y objetivos. Sin estas pruebas indispensables, no existe delito. Principios declarados en repetidas ocasiones por la Presidenta Dra Claudia Sheimbaum Pardo”, precisó el exfuncionario de 73 años.

Sostuvo que durante toda su vida ha mantenido una reputación limpia ante la sociedad, su familia y amistades.

“Esta trayectoria es el resultado de décadas de esfuerzo y trabajo en el sector público… Así como de la formación continua en la carrera policial, con compromiso institucional probado al haber servido con lealtad, disciplina… Alcanzando la máxima responsabilidad al frente de la la Secretaría de Seguridad y y Protección Ciudadana de Tabasco”, enfatizó.

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Carta de Hermúdez donde niega los delitos que se le imputan (13/08/2026). Foto: Especial

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