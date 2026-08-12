Un juez de amparo otorgó a Gilda Susana Lozoya Austin la suspensión definitiva contra la vinculación a proceso que le dictó la jueza de control Nora Ileana García Peralta, debido al crimen de lavado de dinero en el caso Agronitrogenados.

El acuerdo publicado en listas del Órgano de Administración Judicial (OAJ), Rubén Darío Noguera Gregoire, juez Octavo de Distrito en Materia Penal, concedió la medida cautelar a la hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, quien lleva su proceso penal en libertad provisional.

Pero el juzgador no hizo públicos los alcances de la suspensión definitiva, y programó para el próximo 29 de septiembre la audiencia constitucional en la que resolverá si le otorga el amparo a Gilda Susana Lozoya Austin, acusada de presuntamente beneficiarse de los sobornos que el dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira Elizondo, dio a su hermano por la compra de la planta de fertilizantes Agronitrogenados cuando estuvo como director de Petróleos Mexicanos.

Lee también FGR da carpetazo a la investigación sobre hackeo a Pemex; rechaza dar detalles del ataque

Cabe destacar que la Fiscalía General de la República (FGR) puede impugnar el fallo de Noguera Gregoire ante un Tribunal Colegiado, el cual deberá resolver si confirma, modifica o revoca dicha suspensión.

La jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal con residencia en el Reclusorio Norte, Nora Ileana García Peralta, procesó a Gilda Susana Lozoya Austin al considerar que existen elementos para investigarla por su presunta participación en el manejo de recursos de origen ilícito.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft