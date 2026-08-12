La Coalición de Trabajadores 32 Circuitos Unidos del Poder Judicial de la Federación (PJF) rechazó la emisión del Acuerdo General del Pleno del Órgano de Administración Judicial (OAJ) por el cual se aprueban supuestas medidas para mejorar el desempeño de los órganos jurisdiccionales.

“Bajo el pretexto de abatir el rezago judicial, este acuerdo esconde un golpe artero y directo contra la estabilidad laboral de quienes verdaderamente sostienen la impartición de justicia en México: el personal de apoyo jurisdiccional: oficiales, actuarios y secretarios de los Tribunales y Juzgados de Distrito del PJF”, refirió la Coalición en un comunicado.

Indicó que se pregona con falsedad un respeto absoluto a los derechos laborales mientras se emiten disposiciones unilaterales que amenazan dejar sin adscripción definitiva a cientos de trabajadores, afectando no solo su estabilidad en el empleo, sino el sustento y la tranquilidad de sus familias.

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La Coalición resaltó que esta medida no busca eficiencia, sino consolidar un medio de presión y sometimiento al servicio del actual patrón y al régimen al que sirve.

“Este Acuerdo General constituye uno más de los mecanismos ideados para ejercer un control absoluto sobre las personas trabajadoras que han dedicado su vida profesional a la impartición de justicia en el país.

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“Estamos a merced de un nuevo régimen que opera bajo la sombra de la intimidación.

Todo esto ocurre ante la lamentable y cómplice falta de una verdadera representación sindical que defienda con firmeza los intereses de la base trabajadora”, subrayó.

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