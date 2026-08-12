El año pasado se dio a conocer que la exreina de belleza y esposa del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, Emma Coronel Aispuro, participaría en un proyecto audiovisual enfocado en su historia personal y en la relación sentimental que mantuvo con el exlíder del Cartel de Sinaloa.

Sin embargo, la producción audiovisual no tuvo su estreno inmediato en territorio mexicano, emitiéndose de forma exclusiva en Estados Unidos a través de la cadena de televisión especializada en casos judiciales y producciones de violencia real Oxygen True Crime.

La pieza periodística titulada originalmente Married to El Chapo: Emma Coronel Speaks (o Casada con El Chapo: Emma Coronel Habla, en su titulación para el público hispanohablante) llegó a las pantallas estadounidenses el 28 de noviembre de 2025 y, desde su emisión inicial, genera debate público por el alcance de sus declaraciones.

Emma Coronel, la mujer que compró el Chapo con una Cheyenne y un Mercedes

Lee también: Emma Coronel reaparece en Los Ángeles; causa revuelo su presencia en festival bélico

Impacto del género de crimen real y datos clave de la transmisión

La narrativa del documental se enmarca en la tendencia global de producciones enfocadas en expedientes judiciales y biografías no autorizadas. De acuerdo con informes del sitio especializado en audiencias y tendencias de medios Parrot Analytics, la demanda del público latinoamericano por producciones del género true crime (crimen real) registra un crecimiento constante en plataformas por suscripción debido a la búsqueda de testimonios directos de los involucrados.

Los datos clave para acceder al contenido en territorio mexicano se sintetizan en los siguientes puntos:

[Publicidad]

Título oficial: Married to El Chapo: Emma Coronel Speaks (Casada con El Chapo: Emma Coronel Habla)

(Casada con El Chapo: Emma Coronel Habla) Plataforma de emisión en México: HBO Max

HBO Max Fecha de estreno en México: 11 de agosto de 2026.

11 de agosto de 2026. Horario de disponibilidad: 22:00 horas (tiempo del centro de México).

22:00 horas (tiempo del centro de México). Estructura del contenido: Entrevistas exclusivas, archivo periodístico sobre las capturas, detalles de su detención en Virginia y el relato de su vida en Durango.

Foto: Captura de pantalla en TIktok

Lee también: ¿Quién es Erika Kirk?; la líder de la juventud republicana en el ojo del huracán por declaraciones virales sobre el sufragio femenino

Revelaciones sobre la infancia en Durango y el contexto regional

Dentro del metraje, Coronel aborda aspectos de su niñez y la dinámica social que prevalecía en las zonas rurales del norte de México. La propia protagonista explica las carencias materiales con las que creció en el estado de Durango, señalando que "vivía en mi casa con mis papás, mis tres hermanos. No había agua potable, no había electricidad, y por supuesto que no había televisión. Estábamos realmente incomunicados del mundo".

En esa misma línea, el testimonio detalla la penetración de las actividades agrícolas ilícitas dentro de la economía local de la época: "Cultivaban marihuana en los ranchos desde que tengo uso de razón. Esa es la forma de vivir de las personas. O te mueres de hambre o haces lo que haya que hacer para sobrevivir". El documental examina además las posteriores capturas de su cónyuge, los señalamientos de infidelidad dentro de la relación y el arresto de la propia Coronel registrado en un aeropuerto de Virginia, Estados Unidos.

[Publicidad]

Según análisis publicados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la consolidación de cultivos ilícitos en comunidades rurales históricamente aisladas responde a factores socioeconómicos estructurales caracterizados por la marginación, la ausencia de infraestructura pública y la falta de alternativas económicas sostenibles.

También te interesará:

Eclipse solar total en agosto 2026: ¿se podrá ver desde México?; conoce aquí los detalles

[Publicidad]

¿Qué es el "Cinturón de Fuego"?; estos son los países que comprenden la zona con mayor actividad sísmica

VIDEO: Así se vivió el terremoto de 7.4 en Colombia durante noticiero en vivo; reacción de conductores se viraliza

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

[Publicidad]

aov/